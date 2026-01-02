Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,73% – Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της πρώτης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2026. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 11,97 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+2,35%), της Eurobank (+2,26%), της Πειραιώς (+1,62%), της Metlen (+1,19%) Alpha Bank (+1,17%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.136,14 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,73%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,75%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,65%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,70%), του ΟΠΑΠ (-1,15%) και της Σαράντης (-0,73%).

Ανοδικά κινούνται 73 μετοχές, 19 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (+20,97%) και ΚΡΙ ΚΡΙ (+4,21%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Performance (-2,17%) και Coca Cola HBC (-1,70%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές

Σε θετικό κλίμα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να ενισχύεται στο ξεκίνημα των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.98%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.63%

CAC 40 (Παρίσι): +0.74%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.79%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.51%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.74%