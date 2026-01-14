Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με οριακή πτώση 0,06% – Άνοδο καταγράφουν οι ευρωαγορές

Περιορισμένες μεταβολές σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (14.1.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 18,59 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,38%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,33%) και της Τιτάν (+1,09%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.204,97 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,06%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,15%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,45%), της Elvalhalcor (-0,85%) και της Κύπρου (-0,48%).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 37 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+2,93%) και Κέκροψ (+1,93%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Medicon (-3,33%) και Γενική Εμπορίου (-3,32%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι ευρωαγορές

Οι ευρωπαϊκές ανέκαμψαν σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών ύστερα από τη μέτρια πτώση τους μία ημέρα νωρίτερα, με τα κέρδη των μετοχών των ενεργειακών εταιριών RWE και SSE να οδηγούν σε άνοδο τον δείκτη του κλάδου επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.28%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.04%

CAC 40 (Παρίσι): +0.57%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.43%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.72%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.34%