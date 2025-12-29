Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,45% – Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,77 εκατ. ευρώ
Digital financial chart indicators, stock market business and exchange financial growth graph
iStock

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (29.12.25) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω υποτονικού κλίματος με οριακές διακυμάνσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 15,77 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+2,43%) και της Jumbo (+0,71%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.118,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,45%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,21%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-2,02%), της Alpha Bank (-1,67%), της Πειραιώς (-1,63%) και της Eurobank (-1,49%).

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 44 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Νάκας (+4,28%) και Centric Συμμετοχών(+3,32%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: CPI (-2,87%) και Profile (-2,11%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικό το κλίμα για τις ευρωαγορές

Με υποτονικές τάσεις επιστρέφουν οι ευρωαγορές από τις διακοπές των Χριστουγέννων στο ξεκίνημα των συναλλαγών και καθώς έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του νέου έτους.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.03%

DAX (Φρανκφούρτη): -0.23%

CAC 40 (Παρίσι): +0.03%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.27%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.01%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.05%

Ο δείκτης των εταιριών πρώτων υλών ενισχύθηκε 0,7%, ακολουθώντας την πορεία των τιμών των πολύτιμων μετάλλων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
150
121
121
116
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo