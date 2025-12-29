Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,45% – Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (29.12.25) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω υποτονικού κλίματος με οριακές διακυμάνσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 15,77 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+2,43%) και της Jumbo (+0,71%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.118,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,45%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,21%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-2,02%), της Alpha Bank (-1,67%), της Πειραιώς (-1,63%) και της Eurobank (-1,49%).

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 44 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Νάκας (+4,28%) και Centric Συμμετοχών(+3,32%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: CPI (-2,87%) και Profile (-2,11%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικό το κλίμα για τις ευρωαγορές

Με υποτονικές τάσεις επιστρέφουν οι ευρωαγορές από τις διακοπές των Χριστουγέννων στο ξεκίνημα των συναλλαγών και καθώς έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του νέου έτους.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.03%

DAX (Φρανκφούρτη): -0.23%

CAC 40 (Παρίσι): +0.03%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.27%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.01%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.05%

Ο δείκτης των εταιριών πρώτων υλών ενισχύθηκε 0,7%, ακολουθώντας την πορεία των τιμών των πολύτιμων μετάλλων.