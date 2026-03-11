Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,56% μετά τη χθεσινή εκτόξευση – Στο κόκκινο και η Ευρώπη

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (11.3.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τη χθεσινή ισχυρή ανοδική αντίδραση, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 18,19 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (+1,86%), της Lamda Development (+0,79%), της Jumbo (+0,76%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,52%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.166,51 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,56%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,18%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-3,16%), της Eurobank (-1,69%), της Metlen (-1,32%) και της Viohalco (-1,28%).

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 51 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,09%) και Trastor (+4,17%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Γενική Εμπορίου (-4,19%) και Τζιρακιάν (-4,17%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ύστερα από τη χθεσινή τους ανάκαμψη, εν μέσω αβεβαιότητας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την εξέλιξη των τιμών των υδρογονανθράκων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί, καταγράφοντας πτώση 1,08%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 1,04%, ο γερμανικός DAX κατά 1,65% και ο γαλλικός CAC κατά 1,02%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 1,21% και ο ισπανικός IBEX 35 0,86%.