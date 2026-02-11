Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,75% – Αρνητικά πρόσημα και στις ευρωαγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (11.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 30,59 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,45%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,01%) και της Aktor (+0,35%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.327,66 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,75%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,38%.

Ανοδικά κινούνται 33 μετοχές, 40 πτωτικά και 21 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Εβροφάρμα (+3,07%) και ΕΛΒΕ (+2,86%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-3,04%), της Metlen (-2,27%), της Alpha Bank (-2,02%), της Eurobank (-1,99%) και της Εθνικής (-1,92%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές τεχνολογίας να ασκούν πιέσεις ύστερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της γαλλικής Dassault Systèmes που απογοήτευσαν τους επενδυτές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει ήπια πτώση 0,14%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,35%. Ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,19% ενώ ο γαλλικός CAC χάνει 0,40%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει πτώση κατά 0,78% ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 0,02%.