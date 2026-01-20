Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,99% – Αρνητικά πρόσημα και στις ευρωαγορές

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,17 εκατ. ευρώ
Πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (20.1.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 15,17 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,41%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,13%) και του ΟΤΕ (+0,06%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.234,06 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,99%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,82%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor(-1,89%), της Eurobank (-1,60%), της Εθνικής (-1,50%) και της Πειραιώς (-1,33%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 60 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πϊρης (+2,14%) και Μermeren (+1,69%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (-3,45%) και Κέκροψ (-2,44%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 1,03%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται αρνητικά κατά 1,11%, ο γερμανικός DAX χάνει 1,09% και ο γαλλικός CAC 0,94%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 1,20% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 1.,25%.

Αγορές
