Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,99% – Πτώση και στις ευρωαγορές

Πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (19.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τη χθεσινή εκρηκτική άνοδο, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 16,29 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+1,17%), της Τιτάν (+0,57%) και της Metlen (+0,11%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.304,45 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,99%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,48%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-1,99%), της Eurobank (-1,76%), της Alpha Bank (-1,72%), του ΟΛΠ (-1,69%) και της Πειραιώς (-1,66%).

Ανοδικά κινούνται 24 μετοχές, 62 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,26%) και Γενική Εμπορίου (+2,54%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-6,71%) και Αφοί Κορδέλλου (-3,67%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Οριακή πτώση σημείωσαν και οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή στραμμένη στην ανακοίνωση εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση0,24%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται επίσης πτωτικά κατά 0,38%. Ο γερμανικός DAX χάνει 0,49% και ο γαλλικός CAC 0,50%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατεβαίνει κατά 0,59% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,40%.