Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 1,08% – Αρνητικά πρόσημα και στις ευρωαγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (5.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η αγορά διορθώνει μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 3,98%.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 32,68 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+2,02%) και των ΕΛΠΕ (+0,75%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.381,09 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,08%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,14%.

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 56 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (+10,00%) και Lamda Development (+2,02%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ίλυδα (-3,70%) και Μουζάκης(Κ) (-3,28%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-1,91%), της Alpha Bank (-1,88%), της ΔΕΗ (-1,56%) και του ΟΠΑΠ (-1,39%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές στη σημερινό ξεκίνημα των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,44%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται αρνητικά κατά 0,36%, ο γερμανικός DAX χάνει 0,37% και ο γαλλικός CAC ενισχύεται κατά 0,10%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 0,36% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 1,06%.