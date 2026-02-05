Συμβαίνει τώρα:
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 1,08% – Αρνητικά πρόσημα και στις ευρωαγορές

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 56 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές
Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (5.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η αγορά διορθώνει μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 3,98%.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 32,68 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+2,02%) και των ΕΛΠΕ (+0,75%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.381,09 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,08%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,14%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (+10,00%) και Lamda Development (+2,02%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ίλυδα (-3,70%) και Μουζάκης(Κ) (-3,28%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-1,91%), της Alpha Bank (-1,88%), της ΔΕΗ (-1,56%) και του ΟΠΑΠ (-1,39%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές στη σημερινό ξεκίνημα των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,44%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται αρνητικά κατά 0,36%, ο γερμανικός DAX χάνει 0,37% και ο γαλλικός CAC ενισχύεται κατά 0,10%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 0,36% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 1,06%.

