Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 1,18% – Αρνητικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές μετοχές

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (19.11.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 27,17 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης οριακή άνοδο σημειώνει μόνο η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,07%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.219,17 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,18%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,72%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,93%), της Optima Bank (-2,51%), της Viohalco (-2,12%), της Alpha Bank (-1,99%) και της Κύπρου (-1,86%).

Ανοδικά κινούνται 11 μετοχές, 84 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τζιρακιάν (+3,19%) και Prodea (+1,69%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-3,59%) και Frigoglass (-3,37%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αναζωπυρώνονται οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, μετά την απειλή Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,99%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται αρνητικά κατά 1,42%, ο γερμανικός DAX χάνει 1,15% και ο γαλλικός CAC 1,38%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 1,43% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 1.01%.