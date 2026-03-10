Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίδραση με άλμα 3,6% για τον Γενικό Δείκτη

Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (10.3.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαγράφοντας τις απώλειες των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων εν μέσω ανοδικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές.
Η χρηματιστηριακή αγορά αντιδρά στον απόηχο της υποχώρησης των τιμών πετρελαίου μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη διάρκεια του πολέμου. Συγκεκριμένα, στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.178,76 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 3,62%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.194,69 μονάδες (+4,38%). Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 5 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 327,76 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.458.615 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 3,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,76%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+9,27%), της Πειραιώς (+7,67%), της Viohalco (+7,14%), της Εθνικής (+6,10%), του ΔΑΑ (+6,03%), της Κύπρου (+5,00%), της Alpha Bank (+4,92%) και της Eurobank(+4,46%).
Αντιθέτως, πτώση σημείωσε μόνο η μετοχή της Motor Oil (-1,32%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 11.580.791 και 8.037.929 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 73,52 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 58,81 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 109 μετοχές, 7 πτωτικά και 8 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Unibios (+14,72%) και Optima Bank (+9,27%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δάϊος (-2,91%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-2,14%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 10,6200 +3,31%
ΚΥΠΡΟΥ: 8,8200 +5,00%
METLEN: 36,4000 +2,65%
OPTIMA: 8,9600 +9,27%
ΤΙΤΑΝ: 46,3500 +2,77%
ALPHA BANK: 3,5160 +4,92%
AEGEAN AIRLINES: 11,8000 +3,51%
VIOHALCO: 14,1000 +7,14%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,5400 +2,37%
ΔΑΑ: 10,9100 +6,03%
ΔΕΗ: 17,6800 +3,09%
COCA COLA HBC: 52,9500 +2,02%
ΕΛΠΕ: 9,0900 +0,33%
ELVALHALCOR: 3,8950 +3,04%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,7500 +6,10%
ΕΥΔΑΠ: 8,4500 +0,12%
EUROBANK: 3,6760 +4,46%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,3200 +0,80%
MOTOR OIL: 37,3000 -1,32%
JUMBO: 23,6200 +1,81%
ΟΛΠ: 36,6000 +0,83%
ΟΠΑΠ: 14,9200 +0,81%
ΟΤΕ: 16,9000 +1,87%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,5840 +7,67%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9200 +4,66%