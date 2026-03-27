Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε στο κόκκινο ο Γενικός Δείκτης – Πτώση πάνω από 11% τον Μάρτιο

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (27.3.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κλείνοντας με βαριές απώλειες.

Πτωτικά κινούνται και τα μεγαλύτερα διεθνή χρηματιστήρια, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς απομακρύνεται το ενδεχόμενο γρήγορης λήξης του πολέμου και της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.024,37 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,74%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.014,81 μονάδες (-2,20%).

Σε επίπεδο εβδομάδος ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε 1,96%, από τις αρχές Μαρτίου υποχωρεί κατά 11,12%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 4,54%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 278,78 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.228.391 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,76%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,79%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+0,95%), του ΟΛΠ (+0,28%) και της Motor Oil (+0,05%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-5,72%), της Τιτάν (-4,08%), της Elvalhalcor (-3,61%), του ΔΑΑ (-3,37%), της Eurobank (-3,32%) και της ΕΥΔΑΠ (-3,30%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 14.019.133 και 11.068.144 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 42,86 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 40,62 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 16 μετοχές, 92 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΚΡΙ- ΚΡΙ (+2,45%) και Παΐρης (+2,12%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (-24,14%) και Τρία Άλφα (κ) (-9,02%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,9700 -3,20%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,1400 -2,16%

METLEN: 32,9800 -5,72%

OPTIMA: 8,3600 -1,18%

ΤΙΤΑΝ: 43,5000 -4,08%

ALPHA BANK: 3,0560-3,08%

AEGEAN AIRLINES: 11,6600 -1,52%

VIOHALCO: 12,0600 -1,95%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,0000 -2,19%

ΔΑΑ: 10,3300 -3,37%

ΔΕΗ: 17,5000 -0,34%

COCA COLA HBC: 49,1800 -1,01%

ΕΛΠΕ: 9,6000 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 3,3400 -3,61%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7500 +0,95%

ΕΥΔΑΠ: 8,8000 -3,30%

EUROBANK: 3,2000 -3,32%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9400 -1,00%

MOTOR OIL: 37,2200 +0,05%

JUMBO: 22,7800 -0,09%

ΟΛΠ: 36,1000 +0,28%

ΟΠΑΠ: 13,6000 -2,23%

ΟΤΕ: 16,3700 -1,09%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,7780 -1,45%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8200 -1,57%