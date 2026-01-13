Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια διόρθωση μετά το ράλι – Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωπαϊκές αγορές

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (13.1.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των του Χρηματιστηρίου Αθηνών συναλλαγών ανήλθε στα 281,33 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.042.819 μετοχές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Πειραιώς και της Τιτάν.

Η αγορά διόρθωσε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 2,62%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.206,30 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,21%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,42%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.217,45 μονάδες (+0,30%) και κατώτερη τιμή στις 2.201,70 μονάδες (-0,41%).

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ(+3,75%), της Πειραιώς (+1,79%), της Τιτάν (+1,29%) και της Εθνικής (+0,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,57%), του ΟΛΠ (-1,73%), της ΔΕΗ (-1,57%), της Viohalco (-1,49%) και της Coca Cola HBC (-1,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 9.002.905 και 8.839.417 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 68,69 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 38,85 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 30 μετοχές, 77 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΛΠΕ (+3,75%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+2,77%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παπουτσάνης (-3,81%) και Νάκας (-3,80%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,7000 -0,51%

ΚΥΠΡΟΥ:8,4000 -1,18%

METLEN:43,1800 +0,37%

OPTIMA:7,8800 -1,38%

ΤΙΤΑΝ: 55,1000 +1,29%

ALPHA BANK: 3,9900 -0,18%

AEGEAN AIRLINES: 14,1800 -0,84%

VIOHALCO: 11,9200 -1,49%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,5000 -1,01%

ΔΑΑ:10,8100 -0,92%

ΔΕΗ: 18,1500 -1,57%

COCA COLA HBC:44,6800 -1,41%

ΕΛΠΕ: 8,7250 +3,75%

ELVALHALCOR: 4,1050 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 14,2850 +0,60%

ΕΥΔΑΠ: 7,4400 -0,40%

EUROBANK: 3,7900 -0,47%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 -1,25%

MOTOR OIL: 29,3000 -1,01%

JUMBO: 27,7000 +0,36%

ΟΛΠ:39,8500 -1,73%

ΟΠΑΠ: 18,2800 -0,38%

ΟΤΕ: 16,8500 -0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,8480 +1,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5000 -3,57%

Φλερτ με ιστορικά υψηλά στην Ευρώπη

Εντωμεταξύ, ήπια άνοδος καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους περισσότερους δείκτες να συνεχίζουν σε πορεία προς ιστορικά υψηλά. Οι ελκυστικές αποτιμήσεις και οι προσδοκίες για τα εταιρικά αποτελέσματα ενθαρρύνουν το κλίμα, αν και οι επενδυτές παραμένουν προσηλωμένοι στο γεωπολιτικό ρίσκο και στις εξελίξεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με επίκεντρο την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ λόγω της κόντρας με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ.

Οριακή άνοδο καταγράφει ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη ενώ στο ίδιο μοτίβο κινείται το χρηματιστήριο του Βελγίου. Οριακές διακυμάνσεις σημειώνονται στο Λονδίνο και μικρή πτώση στο Παρίσι.