Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άλμα πάνω από τις 2.000 μονάδες και νέα υψηλά 16 ετών

Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (14.1.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά τη χθεσινή υποχώρηση, κλείνοντας σε νέα υψηλά 16 ετών.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, βρέθηκαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Εθνικής και της Aktor. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.219,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,59%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,31 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 268,917 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.922.07 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+8,00%), της Εθνικής (+2,49%), της Aktor (+2,47%) και των ΕΛΠΕ (+1,89%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,06%), του ΟΤΕ (-1,72%), της Viohalco (-1,34%) και της Elvalhalcor (-1,22%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.364.576 και 6.782.371 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 48,6 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 36,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 51 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+8,00%) και Μουζάκης(κ) (+5,88%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-9,72%) και Doppler (-5,11%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,9400 +2,47%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,5400 +1,67%

METLEN: 43,5000 +0,74%

OPTIMA: 8,0000 +1,52%

ΤΙΤΑΝ: 55,1000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 3,9080 -2,06%

AEGEAN AIRLINES: 14,2600 +0,56%

VIOHALCO: 11,7600 -1,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 27,5400 +8,00%

ΔΑΑ: 10,9200 +1,02%

ΔΕΗ: 18,2000 +0,28%

COCA COLA HBC: 45,1800 +1,12%

ΕΛΠΕ: 8,8900 +1,89%

ELVALHALCOR: 4,0550 -1,22%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,6400 +2,49%

ΕΥΔΑΠ: 7,4400 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,8000 +0,26%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 +0,70%

MOTOR OIL: 29,6000 +1,02%

JUMBO: 27,6200 -0,29%

ΟΛΠ: 39,9000 +0,13%

ΟΠΑΠ: 18,1600 -0,66%

ΟΤΕ: 16,5600 -1,72%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,8900 +0,54%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3800 -0,89%