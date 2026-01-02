Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με ισχυρή άνοδο κατά 1,76% – Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά

Με άνοδο ξεκίνησε το νέο έτος το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις μετοχές να κινούνται ισχυρά ανοδικά, σε θετικό διεθνές κλίμα.

Η αγορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε πάνω από τις 2.150 μονάδες, σε υψηλά 16 ετών, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενώ κατά 2,313 δισ. ευρώ αυξήθηκε η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 224,034 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.714.380 μετοχές. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.158,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,76%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου του 2010 (2.195,41 μονάδες). Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.162,29 μονάδες (+1,96%). Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,42%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,35%. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 40,68 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 29,84 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+5,96%), της Κύπρου (+4,28%), της Elvalhalcor (+3,72%), της Alpha Bank (+3,38%), της Πειραιώς (+2,88%), της Eurobank (+2,48%) και της Τιτάν (+2,48%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,92%), της Σαράντης (-1,31%), του ΟΠΑΠ (-0,47%) και του ΟΤΕ (-0,36%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 8.483.519 και 5.827.756 μετοχές, αντιστοίχως.

Ανοδικά κινήθηκαν 78 μετοχές, 37 πτωτικά και 9 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα(κ) (+20,97%) και Frigoglass (+17,18%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΟΝΥΞ Τουριστική (-5,91%) και Λανακάμ(κ) (-5,63%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,9000 +1,02%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,2800 +4,28%

METLEN: 44,6000 +1,83%

OPTIMA: 7,7800 +0,91%

ΤΙΤΑΝ: 53,8000 +2,48%

ALPHA BANK: 3.7010 +3,38%

AEGEAN AIRLINES: 14,4600 +1,40%

VIOHALCO: 12,1000 +1,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,4800 +0,24%

ΔΑΑ: 10,9000 +1,49%

ΔΕΗ: 18,6200 +2,31%

COCA COLA HBC: 43,8600 -1,92%

ΕΛΠΕ: 8,5300 +2,03%

ELVALHALCOR: 3,9000 +3,72%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,7750 +5,96%

ΕΥΔΑΠ: 7,8600 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,5100 +2,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 +1,12%

MOTOR OIL: 31,4200 +0,06%

JUMBO: 27,9000 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 40,9000 +0,25%

ΟΠΑΠ: 19,0100 -0,47%

ΟΤΕ: 16,8000 -0,36%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9900 +2,88%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5200 -1,31%