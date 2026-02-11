Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με οριακή άνοδο για τον Γενικό Δείκτη

Στα επίπεδα του χθεσινού κλεισίματος έκλεισε η αγορά στη σημερινή (11.2.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς οι τιμές των μετοχών κατόρθωσαν στο κλείσιμο να καλύψουν τις αρχικές απώλειες.

Στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, του ΟΤΕ και της AKTOR, ενώ απώλειες κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές. O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.345,71 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,02%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.319,30 μονάδες (-1,11%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 324,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.394.087 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,38%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+4,42%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,66%), του ΟΤΕ (+1,52%) και της Aktor (+1,24%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-3,69%), του ΟΠΑΠ (-2,10%), του ΟΛΠ (-2,06%), της ΕΥΔΑΠ (-2,05%) και της Eurobank (-1,79%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.386.121 και 7.150.843 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν Alpha Bank με 50,08 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 48.63 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 63 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Trust (+7,87%) Austriacard (+7,10%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Νάκας (-4,86%) και Frigoglass (-4,73%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 11,4400 +1,24%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,7200 +0,41%

METLEN: 36,4600 -1,41%

OPTIMA: 9,5700 -0,52%

ΤΙΤΑΝ: 56,7000 +0,89%

ALPHA BANK: 4,0230 -3,69%

AEGEAN AIRLINES: 14,5400 -1,49%

VIOHALCO: 12,8000 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 36,8400 +3,66%

ΔΑΑ: 11,4400 +0,09%

ΔΕΗ: 19,8000 +1,28%

COCA COLA HBC: 53,2000 +4,42%

ΕΛΠΕ: 9,2400 -1,02%

ELVALHALCOR: 4,8900 +0,82%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,0700 -0,36%

ΕΥΔΑΠ: 7,1600 -2,05%

EUROBANK: 4,0520 -1,79%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2100 -1,37%

MOTOR OIL: 36,0000 -0,55%

JUMBO: 25,8000 +0,39%

ΟΛΠ: 38,0000 -2,06%

ΟΠΑΠ: 17,2600 -2,10%

ΟΤΕ: 16,6500 +1,52%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,6360 -1,48%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,6000 -0,68%