Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση 0,20%

Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (29.12.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Metlen, της Aktor και της Τιτάν, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Πειραιώς, της Elvalhalcor και της Aegean.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 164,80 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.983.637 μετοχές. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+3,08%), της Aktor (+2,80%), της Τιτάν (+2,75%), της Lamda Development (+1,69%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,43%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.123,51 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,20%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.117,65 μονάδες (-0,48%) και υψηλότερη τιμή στις 2.131,37 μονάδες (+0,17%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,34%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,89%), της Πειραιώς (-1,97%), της Aegean Airlines (-1,93%), της Motor Oil (-1,53%) και της Eurobank (-1,49%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Ιντραλότ διακινώντας 7.195.622 και 4.740.790 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 49,43 εκατ. ευρώ και η Metlen με 13,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 52 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παπουτσάνης (+15,13%) και Trek Development (+9,99%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-8,40%) και της Elvalhalcor (-2,89%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,5600 +2,80%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9600 -0,50%

METLEN: 44,1200 +3,08%

OPTIMA: 7,6100 -0,91%

ΤΙΤΑΝ: 52,3000 +2,75%

ALPHA BANK: 3,6000 -1,23%

AEGEAN AIRLINES: 14,2200 -1,93%

VIOHALCO: 11,7400 -1,18%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,2600 +0,88%

ΔΑΑ: 10,7800 +0,75%

ΔΕΗ: 17,9900 -0,06%

COCA COLA HBC: 43,8000 -0,41%

ΕΛΠΕ: 8,4700 -0,29%

ELVALHALCOR: 3,8600 -2,89%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,2150 -0,94%

ΕΥΔΑΠ: 7,7800 +1,43%

EUROBANK: 3,4950 -1,49%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 +1,69%

MOTOR OIL: 30,9000 -1,53%

JUMBO: 28,5400 +1,13%

ΟΛΠ: 40,7500 -0,37%

ΟΠΑΠ: 18,5800 +0,32%

ΟΤΕ: 16,9200 +0,12%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8700 -1,97%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5200 +0,15%