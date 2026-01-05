Συμβαίνει τώρα:
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση του Γενικού Δείκτη

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.154,40 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,17%
Χρηματιστήριο Αθηνών
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (5.1.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, παρά την κρίση στην Βενεζουέλα, την οποία ουσιαστικά αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό.

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.154,40 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.162,61 μονάδες (+0,21%) και κατώτερη τιμή στις 2.143,58 μονάδες (-0,67%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 217,73 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.350.640 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+4,23%), των ΕΛΠΕ (+3,52%), της Κύπρου (+1,45%), της Eurobank (+1,42%), της Aegean Airlines (+1,38%) και της Alpha Bank (+1,27%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,46%), της Aktor (-2,02%), της ΔΕΗ (-1,99%), της Motor Oil (-1,27%) και του ΔΑΑ (-1,19%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 8.046.953 και 6.205.772 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 43,31 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 28,53 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 66 μετοχές, 50 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Holdings (+9,24%) και Ευρώπη Holdings (+8,50%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-9,98%) και Προοδευτική (-5,62%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,7000 -2,02%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,4000 +1,45%

METLEN: 44,8000 +0,45%

OPTIMA: 7,7500 -0,39%

ΤΙΤΑΝ: 54,0000 +0,37%

ALPHA BANK: 3,7480 +1,27%

AEGEAN AIRLINES: 14,6600 +1,38%

VIOHALCO: 12,0000 -0,83%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,4000 -0,31%

ΔΑΑ:10,7700 -1,19%

ΔΕΗ: 18,2500 -1,99%

COCA COLA HBC: 42,7800 -2,46%

ΕΛΠΕ: 8,8300 +3,52%

ELVALHALCOR: 4,0650 +4,23%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,7100 -0,47%

ΕΥΔΑΠ: 7,7900 -0,89%

EUROBANK: 3,5600 +1,42%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2100 +0,14%

MOTOR OIL: 31,0200 -1,27%

JUMBO: 27,7000 -0,72%

ΟΛΠ: 40,8000 -0,24%

ΟΠΑΠ: 18,8800 -0,68%

ΟΤΕ: 16,7400 -0,36%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9500 -0,57%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4600 -0,44%

