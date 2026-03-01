Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι προοπτικές για το 2026

Το 2026 αποτελεί μεγάλο στοίχημα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αγορά καλείται να διατηρήσει τη bull market για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μετά από πέντε χρόνια συνεχούς ανόδου και συνολικά κέρδη 162% από το 2021.

Η μεγαλύτερη πρόκληση της eφετινής χρονιάς, σε επίπεδο αποδόσεων, είναι η ενδεχόμενη επανάληψη της εξαετίας 1985 – 1990, ενός ανοδικού σερί που δεν έχει επαναληφθεί στη σύγχρονη ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ΑΧΙΑ – Alpha Finance επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά φαίνεται να έχει εισέλθει σε έναν πολυετή ενάρετο κύκλο, στηριζόμενη σε σειρά υποστηρικτικών παραγόντων, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η ανοδική της τροχιά θα συνεχιστεί και το 2026.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανή θετική απόδοση της τάξης του 10%-20%, χάρη στην αύξηση της κερδοφορίας και την περαιτέρω αναθεώρηση αποτιμήσεων.

Παρά την αναθεώρηση των αποτιμήσεων το 2025, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστική. Ο γενικός δείκτης του ΧΑ διαπραγματεύεται με disount άνω του 30% τόσο σε σχέση με τα προ κρίσης ιστορικά επίπεδα όσο και σε σύγκριση με βασικούς διεθνείς δείκτες όπως ο STOXX Europe 600 και ο MSCI Emerging Markets Index, με βάση τους δείκτες P/E και EV/EBITDA.

Καθώς το ρίσκο χώρας περιορίζεται, η βιωσιμότητα των εταιρικών κερδών ενισχύεται και η αγορά κινείται σταδιακά προς την κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, διαφαίνεται περιθώριο σύγκλισης των αποτιμήσεων τα επόμενα χρόνια.

Οι βασικοί παράγοντες που αναμένεται να στηρίξουν την πορεία της αγοράς το επόμενο έτος περιλαμβάνουν:

Προοπτικές αύξησης κερδών και μερισμάτων

Ενισχυμένες εταιρικές κινήσεις που προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον

Ισχυρά μακροοικονομικά μεγέθη και σταθερό πολιτικό περιβάλλον

Συγχωνεύσεις και εξαγορές στους τραπεζικούς και ενεργειακούς κλάδους

Επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές

Η σταδιακή ενσωμάτωση της εγχώριας αγοράς στην πλατφόρμα της Euronext ενδέχεται να έχει θετικό αντίκτυπο προς το τέλος του έτους, ενισχύοντας τη διεθνή ορατότητα των ελληνικών μετοχών.

Σύμφωνα με την ΑΧΙΑ – Alpha Finance, οι βασικοί κίνδυνοι για την αγορά παραμένουν κυρίως εξωγενείς και σχετίζονται με πολιτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεδομένου ότι οι αποτιμήσεις των διεθνών αγορών μετοχών παραμένουν υψηλές σε ιστορικούς όρους, ακόμη και μικρές αρνητικές αποκλίσεις από τις προσδοκίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυξημένη μεταβλητότητα.

Οι αποδόσεις της 5ετίας

Στα πέντε τελευταία θετικά έτη, το ελληνικό χρηματιστήριο βρισκόταν στο top-5 των παγκοσμίων αγορών και για ορισμένες περιόδους ήταν πρώτο στην παγκόσμια κατάταξη.

Στήριγμα στην αγορά την τελευταία πενταετία έδωσαν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, πολύ υψηλότεροι σε σχέση με την Ευρωζώνη, η καλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, η πολιτική σταθερότητα, η καλή πορεία των μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών, η επαναφορά στην κανονικότητα των τραπεζών, αλλά και οι προσδοκίες της αγοράς για την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προσδοκίες που επαληθεύθηκαν.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά στην πενταετία αυξήθηκε κατά 92,4 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 146,253 δισ. ευρώ, στο τέλος 2025, από 53,865 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2020.

Ο τραπεζικός δείκτης, για το ίδιο διάστημα, υπεραποδίδει με κέρδη 341,98%, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης κερδίζει 176,60% και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 155,11%.

Ισχυρή αύξηση παρουσίασε η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών, η οποία ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, φτάνοντας τα 211 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Tο 2024 ήταν στα 140,2 εκατ. ευρώ έναντι 111 εκατ. ευρώ το 2023. Το 2022 ήταν στα 74 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος τζίρος του 2021 ήταν στα 70,8 εκατ. ευρώ και το 2020 ήταν στα 64,5 εκατ.

Κατά την τελευταία πενταετία τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Moda Bango (+1.474%), Unibios (+917,54 %), της Cenergy (+767,05%), της Aktor (+745,56 %) και της Εκτέρ (+713,85%).

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές: Aktor (+745,56%), Eurobank (+491,54%), Εθνική (+474,97%), Μυτιληναίος (+342,86%), Τιτάν (+282,10%), Alpha Bank (+275,26%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+222,59%), Viohalco (+218,18%) και Aegean Airlines (+204,96%). Ακολουθούν οι τίτλοι της Motor Oil (+166,10%), της ΔΕΗ (+144,95%), της Elvalhalcor (+121,18%) και του ΟΛΠ (+10,9,23%). Μικρότερη άνοδο σημειώνουν οι μετοχές της Jumbo (+96,34%), του ΟΠΑΠ (+85,92%), της Coca Cola HBC (+69,27%), των ΕΛΠΕ (+54,81%), της Σαράντης (+46,52%), του ΟΤΕ (+27,92%), της ΕΥΔΑΠ (+14,41%) και της Lamda Development (+0,28%).