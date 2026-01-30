Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές διακυμάνσεις στο άνοιγμα – Άνοδος για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (30.1.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώνεται στις 2.333,29 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,06%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+0,80%), της Coca Cola HBC (+0,62%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,42%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,66%), της ΔΕΗ (-1,04%), της Viohalco (-0,91%) και της Optima Bank (-0,81%).

Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 49 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+4,37%) και Παϊρης (+2,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-8,75%) και MIG (-2,63%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, αποτυπώνοντας την τάση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου και το κλίμα αισιοδοξίας που έχει δημιουργηθεί από τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα εταιριών παρά τους γεωπολιτικούς φόβους και τις ανησυχίες για το εμπόριο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, που σημείωσε άνοδο 0,1%, οδεύει να κλείσει τον Ιανουάριο με κέρδη 2,6%, εάν διατηρηθούν τα τρέχοντα επίπεδα, σηματοδοτώντας την έβδομη συνεχή μηναία άνοδό του –το μεγαλύτερο σερί μηναίων κερδών από το 2021.

Ωστόσο, η αισιοδοξία που δημιουργείται με την έλευση της νέας χρονιάς μπορεί κάποιες φορές να οδηγήσει σε ιδιαίτερα αυξημένη αγορά μετοχών τον πρώτο μήνα του έτους, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι μια σειρά από παράγοντες, όπως τα ενθαρρυντικά εταιρικά αποτελέσματα, θα διαδραματίσουν κρίσιμο λόγο στο να διατηρηθεί η δυναμική αυτή.

Οι επενδυτές είναι, επίσης, επιφυλακτικοί για κινδύνους που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους αμερικανικούς δασμούς.