Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές διακυμάνσεις στο άνοιγμα της εβδομάδας – Θετικά πρόσημα στην Ευρώπη

Με οριακές διακυμάνσεις κινούνται οι μετοχές στο άνοιγμα της σημερινής (16.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 24,28 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (+3,44%), των ΕΛΠΕ (+1,39%), της Metlen (+1,34%) και της Κύπρου (+1,30%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.288,33 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,02 %. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,14%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,15%), της ΔΕΗ (-1,79%), της Aktor (-1,07%) και της Aegean (-0,95%).

Ανοδικά κινούνται 52 μετοχές, 33 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,96%) και Τιτάν (+3,44%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΑΔΜΗΕ (-3,49%) και Προοδευτική (-2,63%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Άνοδο κατέγραψε ο δείκτης STOXX 600 στο ξεκίνημα των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στις ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,30%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,26%. Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,16% και ο γαλλικός CAC 0,26%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,40% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,95%.