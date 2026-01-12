Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος 0,10% – Πτώση σημείωσαν οι ευρωαγορές λόγω αμερικανικών εντάσεων

Οριακά υψηλότερα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (12.1.25) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω υποχώρησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών, λόγω των γεωπολιτικών ανησυχιών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 19,23 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,10%), της Πειραιώς (+1,06%) και του ΔΑΑ (+1,02%)

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.210,03 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,10%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,24%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,32%), της Κύπρου (-1,17%) και της Viohalco (-0,82%)..

Ανοδικά κινούνται 40 μετοχές, 47 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Centric Συμμετοχών (+4,44%) και Elinoil (+3,73%) , ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τράπεζα Ελλάδος (-3,24%) και Medicon (-2,95%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημείωσαν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τις εντάσεις μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ να δημιουργούν επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές.

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.07%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.13%

CAC 40 (Παρίσι): -0.24%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.44%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.99%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.17%

Την Παρασκευή (9.1.25), ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την επιβολή πλαφόν 10% για ένα έτος στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, αρχής γενομένης από τις 20 Ιανουαρίου, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.