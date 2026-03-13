Συμβαίνει τώρα:
Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος, στα 267,45 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Στιγμιότυπο από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (13.3.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς κάλυψαν τις αρχικές τους απώλειες οι οποίες ξεπερνούσαν το 1%. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Metlen, του ΟΛΠ και του ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.132,56 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,10%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 267,453 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.546.698 μετοχές.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.105,33 μονάδες (-1,18%) και υψηλότερη τιμή στις 2.137,81 μονάδες (+0,35%). Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,47%, από τις αρχές Μαρτίου υποχωρεί 6,37%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,56%

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+4,40%), της Metlen (+4,37%), του ΟΛΠ (+3,70%), του ΟΤΕ (+2,06%) και της Elvalhalcor (+1,95%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-1,67%), της Εθνικής (-1,63%), της Eurobank (-1,43%) και της Alpha Bank (-1,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.186.985 και 7.744.767 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 55,86 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 53,87 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 79 μετοχές, 27 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+7,23%) και τηςς MIG (+7,10%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-2,44%) και ΕΛΒΕ (-1,90%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,5000 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 8,4800 -0,24%

METLEN: 37,7000 +4,37%

OPTIMA: 8,7600 -0,45%

ΤΙΤΑΝ: 44,5000 -1,11%

ALPHA BANK: 3,3520 -1,41%

AEGEAN AIRLINES: 12,1800 +1,16%

VIOHALCO: 14,1000 +0,14%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,9200 -0,11%

ΔΑΑ: 10,6300 -1,67%

ΔΕΗ: 17,4100 +0,06%

COCA COLA HBC: 52,2000 -0,48%

ΕΛΠΕ: 9,5000 +4,40%

ELVALHALCOR: 3,9150 +1,95%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,6950 -1,63%

ΕΥΔΑΠ: 8,6900 +0,58%

EUROBANK: 3,4500 -1.,43%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2700 +1,13%

MOTOR OIL: 37,6000 +0,27%

JUMBO: 23,3800 +0,26%

ΟΛΠ: 37,8000 +3,70%

ΟΠΑΠ: 14,8000 +0,48%

ΟΤΕ: 17,3800 +2,06%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3000 αμετάβλητη

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4000 +0,30%

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
98
97
65
63
Newsit logo
Newsit logo