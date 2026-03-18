Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,62% στις μετοχές, στα 286,97 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Υψηλή μεταβλητότητα χαρακτήρισε την εικόνα της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη σημερινή (17.03.2026) συνεδρίαση με νέα πτώση των μετοχών.

Παρά την αρχική ισχυρή ανοδική κίνηση του γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών πάνω από τα επίπεδα των 2.180 μονάδων, η εγχώρια αγορά, αλλά και οι ευρωπαϊκές μετοχές γύρισαν σε αρνητικό έδαφος, λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.129,82 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,62%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε μεγάλο εύρος διακύμανσης 58 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.183,66 μονάδες (+1,89%) και κατώτερη τιμή στις 2.125,29 μονάδες (-0,83%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 286,97 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.886.489 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,32%), του ΟΠΑΠ (+2,33%), της Aktor (+1,92%) και της Eurobank (+1,30%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,90%), της Viohalco (-2,81%),της Optima Bank (-2,30%), του ΟΛΠ (-1,99%) και της Coca Cola HBC (-1,91%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.041.874 και 10.828.849 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 40,33 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 39,04 εκατ. ευρώ

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 62 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λάνακαμ (κ) (+4,88%) και Σαράντης (+3,32%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-4,74%) και Ευρώπη Holdings (-4,11%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,6400 +1,92%

ΚΥΠΡΟΥ:8,6400 -1,82%

METLEN:36,40000 -1,78%

OPTIMA:8,4800 -2,30%

ΤΙΤΑΝ: 45,2000 -0,11%

ALPHA BANK: 3,2810 -1,53%

AEGEAN AIRLINES: 12,2000 -1,29%

VIOHALCO: 13,1400 -2,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,1600 -1,27%

ΔΑΑ:10,7900 -0,37%

ΔΕΗ:18,0700 +0,39%

COCA COLA HBC:51,3000 -1,91%

ΕΛΠΕ: 10,1900 -0,97%

ELVALHALCOR: 3.7000 -3,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7100 -1,01%

ΕΥΔΑΠ: 8,8100 +0,69%

EUROBANK: 3,5150 +1,30%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1700 -0,32%

MOTOR OIL: 39,3000 +0,26%

JUMBO: 23,4000 +0,17%

ΟΛΠ:37,0000 -1,99%

ΟΠΑΠ: 14,5100 +2,33%

ΟΤΕ: 17,0200 -1,73%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3160 -0,68%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,3000 +3,32%