Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.074,89 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με άνοδο 0,23%

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (11.8.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει συμπληρώσει πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημειώσει συνολικά κέρδη 5,62%.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.074,89 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,23%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,49%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (+4,53%), της Metlen (+3,01%), της Jumbo (+1,38%) και της Lamda Development (+1,05%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,07%), της Πειραιώς (-1,05%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,41%).

Ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 27 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Aegean Airlines (+4,53%) και Παϊρης (+4,39%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ακρίτας (-3,77%) και Δάιος (-2,76%).

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, μετά τη θετική δυναμική που δημιουργήθηκε την περασμένη εβδομάδα χάρη στην αισιοδοξία για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 10:08 ώρα Ελλάδας, παραμένοντας κοντά στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 31 Ιουλίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξασφάλισε τη διπλωματική στήριξη από την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ ενόψει της συνάντησης κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, όπου το Κίεβο φοβάται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ίσως προσπαθήσουν να ορίσουν τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ, που αναμένεται να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, δήλωσε ότι μια πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει ανταλλαγές εδαφών «προς όφελος και των δύο» πλευρών.