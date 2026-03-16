Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.124,16 μονάδες ο Γενικός Δείκτης – Ήπια άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (16.3.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώνεται στις 2.124,16 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,39%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,72%), της Motor Oil (+0,74%) και των ΕΛΠΕ (+0,53%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,94%), της Optima Bank (-1,71%), του ΟΠΑΠ (-1,28%) και της Viohalco (-1,28%).

Ανοδικά κινούνται 24 μετοχές, 59 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (+9,09%) και Παϊρης (+3,33%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μουζάκης (-6,56%) και CPI (-4,48%).

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,21% και διαμορφώνεται στα 1,1447 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 182,3640 γεν, στο 0,8637 με τη στερλίνα και στο 0,9035 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,23% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,3600 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,22% και διαμορφώνεται στα 1,3251 δολάρια.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικρή άνοδο καταγράφουν οι μετοχές

Μικρή άνοδο κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην έναρξη των συναλλαγών σήμερα το πρωί, ύστερα από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που κάλεσε τους συμμάχους του να συμμετάσχουν σε επιχείρηση για να καταστεί ασφαλής η ναυσιπλοΐα και η μεταφορά υδρογονανθράκων από το Στενό του Χορμούζ.

Στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών, το χρηματιστήριο του Παρισιού ενισχύθηκε κατά 0,27% και της Φρανκφούρτης κατά 0,20% ενώ το Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,48% και το Μιλάνο 0,25%.