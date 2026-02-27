Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο κόκκινο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης – Απώλειες 1,61% τον Φεβρουάριο

Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην σημερινή (27.2.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών καθώς ολοκληρώνεται ο Φεβρουάριος και το πρώτο δίμηνο του έτους.

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.277,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,15%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.271,10 μονάδες (-1,43%) και υψηλότερη τιμή στις 2.312,31 μονάδες (+ 0,35%). Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με μικρή άνοδο 0,17%, τον Φεβρουάριο κατέγραψε απώλειες 1,61%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 7,40%. Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 709,64 εκατ. ευρώ, κυρίως των αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων λόγω των αναπροσαρμογών των δεικτών του MSCI, ενώ διακινήθηκαν 121.950.623 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,91%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο έκλεισαν οι μετοχές της Viiohalco (+2,87%) και της Motor Oil (+0,27%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-3,97%), της Metlen (-3,35%), της Jumbo (-3,05%), των ΕΛΠΕ (-2,92%), της Optima Bank (-2,78%), της Elvalhalcor (-2,48%) και του ΟΛΠ (-2,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 71.520.047 και 17.967.862 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 266,64 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 109,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 22 μετοχές, 91 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παΐρης (+3,85%) και Viohalco (+2,87%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea (-4,31%) και Δομική Κρήτης (-4,29%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,54000 -1,13%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,2600 -1,28%

METLEN: 35,8000 -3,35%

OPTIMA: 9,7800 -2,78%

ΤΙΤΑΝ: 52,5000 -1,50%

ALPHA BANK: 3,7200 -0,80%

AEGEAN AIRLINES: 13,7200 -1,01%

VIOHALCO: 15,7800 +2,87%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 36,0800 -1,20%

ΔΑΑ: 11,4400 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 18,9000 -0,53%

COCA COLA HBC:54,5000 -0,37%

ΕΛΠΕ: 8,8100 -2,92%

ELVALHALCOR: 4,5300 -2,48%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,7850 -3,97%

ΕΥΔΑΠ: 7,8400 -1,38%

EUROBANK: 3,9200 -0,03%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 -0,14%

MOTOR OIL: 36,6800 +0,27%

JUMBO: 24,8200 -3,05%

ΟΛΠ: 37,7000 -2,08%

ΟΠΑΠ: 15,8000 -1,56%

ΟΤΕ: 17,5000 -0,91%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,1200 -0,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,6400 αμετάβλητη