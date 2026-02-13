Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο κόκκινο οι μετοχές υπό το βάρος ισχυρών πωλήσεων

Στο κόκκινο συνεχίζουν να βρίσκονται οι μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη, να δοκιμάζει τις αντοχές των 2.300 μονάδων καταγράφοντας απώλειες πάνω από 2% υπό το βάρος ρευστοποιήσεων σε μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλοποίησης.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο δοκιμάζει καταγράφει απώλειες 2,26% στις 2.301,97 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει πτώση 3,37%. Ο τζίρος έχει ξεπεράσει τα 180 εκατ. ευρώ. Πτώση 2,19% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.878,92 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται σε 145,37 εκατ. ευρώ, με 78 μετοχές να διαπραγματεύονται πτωτικά έναντι 26 που ενισχύονται.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι μετοχές ΤΙΤΑΝ, η ΔΕΗ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ενώ και οι τράπεζες, Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα χάνουν έως και -2%.