Χρυσός και ασήμι καταρρέουν διευρύνοντας τις ιστορικές απώλειες της Παρασκευής

Ο χρυσός και το ασήμι συνεχίζουν την πτώση τους μαζί με τις μετοχές σήμερα Δευτέρα (2.2.2026), καθώς τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν την καλύτερη απόδοση τον Ιανουάριο υπέστησαν έντονη πίεση πώλησης μετά τη δραματική αναστροφή της αγοράς την Παρασκευή (30.1.2026).

Η τιμή spot του χρυσού αυτή την ώρα διαπραγματεύεται κάτω από τα 4.000 δολάρια με πτώση που ξεπερνά τα 6,5% ενώ το ασήμι αγωνιά να κρατήσει τα επίπεδα των 75 δολαρίων ανά ουγγιά με διψήφια πτώση 11% στις πρωινές συναλλαγές. Η τιμή spot του χρυσού κατέρρευσε σχεδόν 10% την Παρασκευή, ενώ το ασήμι έπεσε κατακόρυφα 30%, την χειρότερή του ημέρα από τον Μάρτιο του 1980. Οι τιμές spot του λευκού μετάλλου ET σημείωσαν πτώση άνω του 12% στα 74,36 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι ασιατικές μετοχές σημειώνουν τη χειρότερη πτώση δύο ημερών από τις αρχές Απριλίου, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έδειχναν περαιτέρω απώλειες για τους δείκτες αναφοράς της Ευρώπης και της Wall Street.