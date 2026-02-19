Υποχώρηση στη Wall Street με φόντο εντάσεις ΗΠΑ – Ιράν και πιέσεις σε χρηματοοικονομικά και τεχνολογία

Οι μετοχές υποχώρησαν στο σημερινό (19.2.2026) κλείσιμο της Wall Street, μειώνοντας απότομα τα κέρδη του S&P 500 για το 2026, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τα χρηματοοικονομικά και παρακολούθησαν τις υποβόσκουσες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones σημείωσε πτώση 0,54%. Ο ευρύς δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,29%, όπως και ο Nasdaq 0,31%.Με την κίνηση της Πέμπτης, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,2% για το έτος, ενώ ο Dow Jones, που αποτελείται από 30 μετοχές, ήταν υψηλότερος κατά περισσότερο από 2%. Ωστόσο, ο τεχνολογικά βαρυσήμαντος Nasdaq θα έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 2% το 2026.

Οι επενδυτές αποχώρησαν από τις μετοχές ιδιωτικών πιστωτικών ιδρυμάτων μετά την Blue Owl Capital, διαχειριστής ιδιωτικών αγορών και εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει τη ρευστότητα των επενδυτών μετά την πώληση δανειακών περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,4 δισ. δολαρίων, πυροδοτώντας ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών για απώλειες στον σκοτεινό τομέα των ιδιωτικών δανείων. Η μετοχή αυτή υποχώρησε κατά 6%, ενώ άλλες μετοχές, όπως η Blackstone και Apollo Global Management μειώθηκαν κατά 5%, σύμφωνα με το Cnbc.

Παράλληλα με τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, το λογισμικό ήταν ένας άλλος τομέας υπό πίεση. Salesforce οι μετοχές ήταν χαμηλότερες κατά περισσότερο από 1%, ενώ η Intuit και οι μετοχές της Cadence Design Systems υποχώρησαν περισσότερο από 2%.