Οικονομία

Διάκριση για τον Πιτσιλή της ΑΑΔΕ: Χρίστηκε Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

Η Πρέσβης της Γαλλίας χαρακτήρισε τον κ. Πιτσιλή «συνδετικό κρίκο» μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Τα διακριτικά του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Δημοκρατίας της Γαλλίας απένειμε η Πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργο Πιτσιλή, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ενίσχυση της διοικητικής μεταρρύθμισης και της ελληνογαλλικής συνεργασίας.

Η Πρέσβης χαρακτήρισε τον κ. Πιτσιλή «συνδετικό κρίκο» μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής διοίκησης. Από την πλευρά του, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε ότι η διάκριση αποτελεί «αναγνώριση μιας κοινής πορείας, ενός συλλογικού έργου και μιας σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας», επισημαίνοντας ότι αντικατοπτρίζει το έργο της ΑΑΔΕ και τη διαρκή προσπάθεια για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ενίσχυση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στενή συνεργασία της ΑΑΔΕ με τη γαλλική φορολογική διοίκηση, καθώς και στη συμβολή των δύο πλευρών στην αναθεώρηση και υπογραφή της νέας Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, που διευκολύνει πολίτες και επιχειρήσεις και ενισχύει το θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον μεταξύ των δύο χωρών.

Η απονομή επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και τον ρόλο της ΑΑΔΕ ως σύγχρονου ευρωπαϊκού θεσμού, που συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στη σύσφιγξη της συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.

Οικονομία
