Διεθνή

Αυξήθηκε το κόστος δανεισμού της Γαλλίας λόγω της πολιτικής κρίσης

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης στο 3,51%, ηγούμενη των απωλειών στην παγκόσμια αγορά ομολόγων
Γαλλία, Oικονομικής ανταλλαγής τάση προς τα κάτω
Φωτογραφία: iStock

Υποχώρησαν τα γαλλικά ομόλογα μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ότι θα προκηρύξει ψήφο εμπιστοσύνης.

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης στο 3,51%, ηγούμενη των απωλειών στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Το ασφάλιστρο δανεισμού της χώρας έναντι της Γερμανίας διευρύνθηκε κατά πέντε μονάδες βάσης κλείνοντας στις 75 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο και από 65 στα τέλη Ιουλίου. Οι κινήσεις επιταχύνθηκαν προς το τέλος της συνεδρίασης της Δευτέρας (25.8.25) εν μέσω περιορισμένης ρευστότητας, με το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι αργία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Μπαϊρού δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συμφώνησε να συγκαλέσει εκ νέου το κοινοβούλιο σε πρόωρη συνεδρίαση, προκειμένου να επιτραπεί στην κυβέρνηση να παρουσιάσει το δημοσιονομικό της σχέδιο και να διεξαχθεί η πρόταση εμπιστοσύνης. Χωρίς πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός κινδυνεύει να παραιτηθεί το φθινόπωρο μέσω ψήφου εμπιστοσύνης — την ίδια μοίρα που είχε ο προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ , τον Δεκέμβριο.

Τα γαλλικά ομόλογα έχουν την χειρότερη απόδοση στην περιοχή από τις αιφνιδιαστικές εκλογές του περασμένου έτους, οι οποίες οδήγησαν σε αδιέξοδο στο κοινοβούλιο, εκτροχιάζοντας την υποστήριξη για δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της χώρας είναι πλέον από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη, έχοντας ήδη ξεπεράσει χώρες που κάποτε βρίσκονταν στην καρδιά της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Οι κινήσεις της Δευτέρας άφησαν την απόδοση περίπου οκτώ μονάδες βάσης κάτω από την ιταλική.

Διεθνή
