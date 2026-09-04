Διεθνή

Rosneft: Η Κίνα παίρνει τη θέση ρυθμιστή της αγοράς πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ

Η Κίνα θα αποτελεί τον προορισμό του 60% των συνολικών εξαγωγών φυσικού αερίου μέχρι το 2030
FILE PHOTO: The logo of Russia's top crude producer Rosneft is seen on a gasoline station near a church in Stavropol, southern Russia, December 9, 2014.
REUTERS / Eduard Korniyenko / File Photo
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Η Κίνα είναι αυτή που έχει σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, κάτι που δεν κατάφερε ο ΟΠΕΚ, όπως δήλωσε ο Ίγκορ Σέτσιν, επικεφαλής της κορυφαίας πετρελαιοπαραγωγού εταιρείας Rosneft.

Το κορυφαίο στέλεχος της Rosneft ανέδειξε τον ρόλο της Κίνας, η οποία κατάφερε να μειώσει τις εισαγωγές αργού πετρελαίου κατά 5,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος.

Ο Σέτσιν, μιλώντας σε ρωσοκινεζικό επιχειρηματικό φόρουμ στην πόλη Βλαδιβοστόκ της ρωσικής Άπω Ανατολή δήλωσε σχετικά ότι: «Φέτος η Κίνα έχει ουσιαστικά πάρει την πρωτοβουλία από τον ΟΠΕΚ και, χωρίς να είναι μέλος κανενός καρτέλ, κατάφερε να σταθεροποιήσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου περικόπτοντας τις εισαγωγές της κατά 5,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα».

Άλμα εισαγωγών από την Κίνα

Η Κίνα θα αποκτήσει μεγαλύτερη 0πιρροή στις αγορές ενέργειας καθώς, σύμφωνα με τον Σέτσιν, ο αριθμός των μελών του ΟΠΕΚ μειώνεται. «Πιστεύω ότι μια περαιτέρω αύξηση των αποθεμάτων της Κίνας θα ενισχύσει τον ρόλο της στην ενεργειακή αγορά, σε ένα υπόβαθρο φθίνουσας επιρροής του ΟΠΕΚ και μείωσης του αριθμού των μελών του»

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον οργανισμό το προηγούμενο διάστημα. Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε σήμερα (4.9.2026) ότι η Κίνα θα αποτελεί τον προορισμό του 60% και πλέον των συνολικών εξαγωγών φυσικού αερίου μέχρι το 2030.

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