Η ΕΕ επενδύει ακόμα 200 εκατ. ευρώ στη Γροιλανδία – Στο επίκεντρο ενέργεια και ορυκτά καύσιμα

Επενδυτικό πακέτο ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη Γροιλανδία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενισχύοντας σημαντικά την οικονομική της παρουσία στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτική, με τη χρηματοδότηση να κατευθύνεται σε επενδύσεις που θα υλοποιηθούν το 2026 και το 2027, με έμφαση στις κρίσιμες πρώτες ύλες, την ενέργεια και τις ψηφιακές υποδομές.

Η ανακοίνωση έγινε από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στην Αρκτική, με την ίδια να χαρακτηρίζει τη Γροιλανδία στρατηγικό εταίρο της και να υπογραμμίζει τη σημασία της Αρκτικής για την ΕΕ.

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Το νέο πακέτο αποτελεί σημαντική διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας ΕΕ και Γροιλανδίας, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Reuters, καθώς τα ευρωπαϊκά κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η βιώσιμη εξόρυξη, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ψηφιακή συνδεσιμότητα, οι υποθαλάσσιες καλωδιακές υποδομές και οι δορυφορικές επικοινωνίες. Παράλληλα, χρηματοδότηση προβλέπεται για τον τουρισμό, την εκπαίδευση, την αλιεία και τη στέγαση.

Η οικονομική σημασία της Γροιλανδίας για την Ευρώπη έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς το νησί διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους και κρίσιμες πρώτες ύλες, ενώ η τήξη των πάγων δημιουργεί νέες δυνατότητες για την πρόσβαση σε ορυκτά και την ανάπτυξη υποδομών και μεταφορικών διαδρομών στην Αρκτική.

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Τα ποσά από την ΕΕ

Η ΕΕ έχει ήδη χρηματοδοτήσει τη Γροιλανδία, κυρίως μέσω της στήριξης της εκπαίδευσης και της αλιείας. Στον τρέχοντα επταετή προϋπολογισμό, για την περίοδο 2021-2027, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ανέρχεται σε 225 εκατ. ευρώ. Με το νέο πακέτο των 200 εκατ. ευρώ, η συνεργασία διευρύνεται πλέον σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και των υποδομών.

Παράλληλα, η Κομισιόν έχει προτείνει περισσότερο από διπλασιασμό της χρηματοδότησης για τη Γροιλανδία, στα 530 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034, από 225 εκατ. ευρώ στον υφιστάμενο προϋπολογισμό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών και να εξασφαλίσει πρόσβαση σε πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση. Παράλληλα, οι επενδύσεις στην ενέργεια και στις ψηφιακές υποδομές μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα στη Γροιλανδία.

Στο σκέλος των ψηφιακών υποδομών, η ΕΕ έχει ήδη διαθέσει 54,7 εκατ. ευρώ μέσω του Connecting Europe Facility για το υποθαλάσσιο καλωδιακό έργο Tusass Connect, το οποίο συνδέει περιοχές της Γροιλανδίας με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσής τους με τα παγκόσμια δίκτυα.

Η ενίσχυση των οικονομικών δεσμών με τη Γροιλανδία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για τον φυσικό πλούτο και τη γεωστρατηγική θέση της Αρκτικής έχει αυξηθεί σημαντικά και στο δημοσίευμα του Reuters τονίζεται πως η νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αποτελεί, επομένως, όχι μόνο αναπτυξιακή στήριξη προς τη Γροιλανδία, αλλά και προσπάθεια της ΕΕ να αποκτήσει ισχυρότερη και πιο μακροπρόθεσμη οικονομική παρουσία στην περιοχή.