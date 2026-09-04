Οι ΗΠΑ έβαλαν στο στόχαστρο τουρκική τράπεζα για μεταφορές κεφαλαίων προς το Ιράν

Νέα οικονομική πίεση δείχνουν να ασκούν οι ΗΠΑ στο Ιράν, με την αμερικανική κυβέρνηση να επιβάλλει την Παρασκευή (4.9.2026) κυρώσεις στην τουρκική Golden Global Bank, κατηγορώντας την ότι διευκόλυνε τη μεταφορά κεφαλαίων προς όφελος των ιρανικών αρχών.

Η κίνηση είχε προαναγγελθεί από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος στις αρχές της εβδομάδας είχε προειδοποιήσει ότι το υπουργείο του ετοιμαζόταν να επιβάλει κυρώσεις σε ένα νέο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενταθούν οι οικονομικές πιέσεις προς το Ιράν

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Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi (Golden Global Bank) και οι θυγατρικές της «διευκόλυναν συναλλαγές αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό» των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η τουρκική τράπεζα είχε εμπλακεί στη διευκόλυνση της μεταφοράς ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, γεγονός που αποτέλεσε τη βάση για την ένταξή της στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων.

Η οικονομική «μάχη» του Μπέσεντ με το Ιράν

Ο Σκοτ Μπέσεντ, μίλησε προ ημερών στη σύνοδο της G20 που φιλοξενήθηκε στις ΗΠΑ και αποκάλυψε ότι δύο τράπεζες βρίσκονταν στο στόχαστρο του υπουργείου, χωρίς όμως να δώσει τα ονόματά τους.

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Η νέα κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να αποκλείσει από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα το παράρτημα της κρατικής αιγυπτιακής τράπεζας Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και στην περίπτωση αυτή, οι αμερικανικές αρχές επικαλέστηκαν συμμετοχή σε οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν.

Τι σημαίνουν οι αμερικανικές κυρώσεις

Με την επιβολή των κυρώσεων, οι αμερικανικές εταιρείες και οι Αμερικανοί πολίτες απαγορεύεται να συνεργάζονται με τις εταιρείες και τους φορείς που έχουν ενταχθεί στο στόχαστρο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί έτσι να περιορίσει τις δυνατότητες του Ιράν να μεταφέρει και να διακινεί κεφάλαια μέσω του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, χρησιμοποιώντας τις οικονομικές κυρώσεις ως βασικό εργαλείο πίεσης προς την Τεχεράνη.