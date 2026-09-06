Ο ΟΠΕΚ+ επιμένει στο σχέδιό του και διατηρεί αμετάβλητη την παραγωγή πετρελαίου

Τα μεγάλα κράτη του ΟΠΕΚ+ επέμειναν στο σχέδιό τους να διατηρήσουν αμετάβλητες τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να περιορίζει τεράστια τμήματα της παραγωγής στη Μέση Ανατολή.

Μια ομάδα επτά χωρών με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, η οποία πραγματοποίησε μηνιαία βιντεοδιάσκεψη την Κυριακή (6.9.2026) θα διατηρήσει σταθερούς τους στόχους τον Οκτώβριο μετά από μια σειρά συμβολικών αυξήσεων ποσοστώσεων στην παραγωγή πετρελαίου, όπως ανέφερε ο ΟΠΕΚ σε ανακοίνωσή του. Αυτό συνάδει με τον οδικό χάρτη του ομίλου για να διατηρήσει τους στόχους σταθερούς μέχρι το τέλος του έτους.

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Η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν έχει αμβλύνει τον αντίκτυπο των αποφάσεων του ΟΠΕΚ+ προς το παρόν, καθώς η αναστάτωση στα Στενά του Ορμούζ μειώνει σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου, αν και αρκετές από αυτές κατάφεραν να στηρίξουν τις ροές χρησιμοποιώντας εναλλακτικές διαδρομές αγωγών και μυστικές oδούς.

Παρά τις μειωμένες ροές, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του συνέχισαν να αυξάνουν τις ποσοστώσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου για να ολοκληρώσουν ονομαστικά την αντιστροφή των περιορισμών στην παραγωγή που έγιναν το 2023 και ενδεχομένως να δώσουν σε ορισμένα μέλη επιπλέον περιθώριο για να ενισχύσουν την παραγωγή μόλις υποχωρήσει η ένταση του πολέμου.

Πολλά μέλη έχουν δει την παραγωγική τους ικανότητα να επιδεινώνεται από τότε που ανακοινώθηκαν οι περιορισμοί ενώ ο πόλεμος έχει κάνει την εικόνα πιο περίπλοκη.

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Την περασμένη εβδομάδα, οι νέες εχθροπραξίες επηρέασαν τις τιμές του πετρελαίου, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε νέες επιθέσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις και η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε στις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

«Προς το παρόν, ο ΟΠΕΚ+ μετακινεί βαρέλια σε χαρτί και όχι στην φυσική αγορά», δήλωσε, σύμφωνα με το Bloomberg, ο Χόρχε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης στην Rystad Energy, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν στη γραμματεία του ΟΠΕΚ. «Ο πραγματικός αντίκτυπος θα έρθει εάν και όταν το Ορμούζ ανοίξει ξανά πλήρως, όταν η ομάδα μπορεί ξαφνικά να μετατοπιστεί από τη διαχείριση περιορισμένων εξαγωγών στην αντιμετώπιση ενός αυξανόμενου πλεονάσματος».

Η επόμενη μηνιαία συνάντηση της ομάδας που συνεδρίασε την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου.

Η επόμενη προτεραιότητα για τον ΟΠΕΚ+ είναι ένας έλεγχος του πόσο μπορεί να παράγει φυσικά κάθε μέλος. Αυτό το στοιχείο θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των ορίων παραγωγής των μελών για το 2027. Η αναθεώρηση πρόκειται να ολοκληρωθεί στο τέλος αυτού του μήνα και στη συνέχεια να εξεταστεί από τους υπουργούς πετρελαίου όταν η πλήρης συμμαχία συνεδριάσει στα τέλη Νοεμβρίου.