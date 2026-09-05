H Βραζιλία βλέπει διψήφια αύξηση εξαγωγών στις ΗΠΑ παρά τους δασμούς Τραμπ

Η Βραζιλία κατέγραψε μεγαλύτερο από το αναμενόμενο εμπορικό πλεόνασμα τον Αύγουστο, χάρη στην αύξηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, παρά τους δασμούς 25% που επέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και είναι σε ισχύ τον τελευταίο μήνα.

Η Βραζιλία, η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής είχε εξαγωγές 33,2 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 12,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

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Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 25,8 δισ. δολάρια, με τη Βραζιλία να σημειώνει εμπορικό πλεόνασμα 7,4 δισε. δολαρίων, μεγαλύτερο από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg για 7,1 δισ. δολάρια.

Οι αποστολές προς τις ΗΠΑ ειδικότερα αυξήθηκαν κατά 12,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μια απροσδόκητη επίδοση μετά την επιβολή νέων δασμών που τροφοδότησαν ανησυχίες ότι οι Βραζιλιάνοι εξαγωγείς θα χάσουν έδαφος στον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας τους.

Ενώ υπάρχουν εξαιρέσεις για συγκεκριμένα αγαθά, οι δασμοί καλύπτουν μια σειρά βραζιλιάνικων προϊόντων και επιβλήθηκαν μετά από ισχυρισμούς των ΗΠΑ για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ο οικονομικός τους αντίκτυπος έχει συνδεθεί με τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς ο Πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επιδιώκει την επανεκλογή του τον Οκτώβριο και η κυβέρνησή του προσπαθεί να διαπραγματευτεί μέτρα ανακούφισης από την Ουάσινγκτον.

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Βραζιλιάνοι αξιωματούχοι πραγματοποιούν συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους σε μια προσπάθεια να αντιστρέψουν τους δασμούς, με τον ίδιο τον Λούλα να τηλεφωνεί στον Τραμπ καθώς η Βραζιλία επιδιώκει να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της διαμάχης.

Ωστόσο, ο αριστερός ηγέτης δήλωσε σε εκδήλωση την Παρασκευή (4.9.2026) ότι, εάν οι ΗΠΑ σταματήσουν να αγοράζουν βραζιλιάνικα προϊόντα, τότε «δεν θα ξοδέψει τον χρόνο του κλαίγοντας γι’ αυτό».