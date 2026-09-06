Η Τουρκία μειώνει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη το 2027 στο 4,2%

Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης της Τουρκίας δίνει προτεραιότητα στη συνέχιση της διαδικασίας αποπληθωρισμού και στην επίτευξη σταθερότητας των τιμών, με στόχο τον πληθωρισμό στο 21% για το 2027.

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη καταρτίστηκε με βάση την υπόθεση ότι οι προεδρικές εκλογές στην Τουρκία θα διεξαχθούν όπως έχει προγραμματιστεί το 2028, εν μέσω εκτιμήσεων για πιθανές πρόωρες εκλογές στα τέλη του 2027

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Η Τουρκία μείωσε την πρόβλεψή της για την αύξηση του ΑΕΠ το 2027, σηματοδοτώντας μια λεπτή ισορροπία μεταξύ σταθερότητας τιμών και ανάπτυξης.

Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης για την τουρκική οικονομία, που εκτείνεται έως το 2029, προβλέπει οικονομική ανάπτυξη στο 4,2% το επόμενο έτος, ελαφρώς μειωμένη από την προηγούμενη πρόβλεψή της για 4,3%. Η φετινή προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε σημαντικά προς τα κάτω, στο 3,3% από 3,8%.

Οι στόχοι αποτελούν σημαντικούς δείκτες για τους επενδυτές που προσπαθούν να εκτιμήσουν τις προοπτικές των επιτοκίων και άλλες οικονομικές αποφάσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για το 2028.

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Οι αναλυτές έχουν θέσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ίσως στα τέλη του 2027 – ένα από τα μέσα με τα οποία ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να παρακάμψει το συνταγματικά προβλεπόμενο όριο των δύο θητειών για να διεκδικήσει ξανά το αξίωμα.

«Η προτεραιότητα του προγράμματος είναι η σταθερή συνέχιση της διαδικασίας αποπληθωρισμού και η εδραίωση της σταθερότητας των τιμών σε διαρκή βάση, μαζί με έναν στόχο βιώσιμης ανάπτυξης», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ σε συνέντευξη Τύπου κατά την παρουσίαση του προγράμματος την Κυριακή.

«Προετοιμάσαμε το πρόγραμμα με βάση την υπόθεση ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε ο Γιλμάζ.

Ο στόχος πληθωρισμού για το τέλος του 2027 είναι 21%, σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση για 9% και πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για 15%.

Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για τον πληθωρισμό καθορίζονται σε συντονισμό με το πρόγραμμα, δήλωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Φατίχ Καραχάν προσθέτοντας ότι η απόκλιση από τις αρχικές προβλέψεις οφείλεται στον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ήταν πιο έντονος από το αναμενόμενο.

Το ξέσπασμα του πολέμου και η επακόλουθη αύξηση των τιμών της ενέργειας έχουν παρεμποδίσει τη διαδικασία αποπληθωρισμού στην Τουρκία.

Η ετήσια αύξηση των τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε τελευταία φορά στο 31,5% τον Αύγουστο. Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στοχεύουν να μειώσουν το ποσοστό κάτω από το 30% μέχρι το τέλος του έτους.