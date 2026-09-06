Οι Αμερικανοί σε απόγνωση με την ακριβή βενζίνη ενόψει τριημέρου για την Ημέρα της Εργασίας, την τελευταία καλοκαιρινή απόδραση

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αυξάνει το κόστος ενέργειας, οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν τιμές ρεκόρ στα καύσιμα για το Σαββατοκύριακο της Ημέρας της Εργασίας -που θεωρείται η τελευταία καλοκαιρινή απόδραση- ακριβώς τη στιγμή που ξεκινούν οι πολιτικές εκστρατείες για τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου.

Οι Αμερικανοί θα αντιμετωπίσουν ακριβά καύσιμα, με μέση τιμή βενζίνης πιθανότατα στα 4,03 δολάρια την Ημέρα της Εργασίας, που γιορτάζεται την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, στις 7 του μήνα, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 3,83 δολαρίων ανά γαλόνι που είχε σημειωθεί το 2012, σύμφωνα με ανάρτηση του αναλυτή της GasBuddy, Patrick De Haan, που επικαλείται το Reuters.

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Η μέση εθνική τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται σε 4,14 δολάρια ανά γαλόνι, σχεδόν ένα δολάριο αυξημένη από τον μέσο όρο του περασμένου έτους, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης τιμών GasBuddy. Aς σημειωθεί επίσης ότι σε ορισμένες Πολιτείες (π.χ. Ουάσιγκτον, Όρεγκον) η μέση τιμή ξεπερνά τα 5 δολάρια το γαλόνι. Οι αναλυτές λένε ότι τα 4 δολάρια ανά γαλόνι αποτελούν πρόβλημα για πολλούς καταναλωτές.

Οι τιμές της βενζίνης, μεταξύ των πιο δημοφιλών οικονομικών δεικτών για τους καταναλωτές των ΗΠΑ, μπορούν γρήγορα να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις για την ευρύτερη οικονομία.

Με τις τιμές να κυμαίνονται πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, το ζήτημα έχει γίνει πονοκέφαλος για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του.

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Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να μειώσει το κόστος της ενέργειας και τις τελευταίες εβδομάδες έχει εντείνει την κριτική του κατά των διυλιστηρίων και των λιανοπωλητών καυσίμων, κατηγορώντας τους ότι επωφελούνται από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων στα πρατήρια.

Στις 14 Αυγούστου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν «λίγο περισσότερο» για βενζίνη για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και μήνες χωρίς εμφανείς ενδείξεις για το τέλος του.