ΕΕ: Αντιδρά η αυτοκινητοβιομηχανία στο σχέδιο για τις εκπομπές ρύπων

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να βοηθήσει την προβληματική ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία με την άμβλυνση των αυστηρών κανόνων για τις εκπομπές ρύπων είχε ως στόχο να βοηθήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ωστόσο, ούτε η βιομηχανία ούτε οι ακτιβιστές για το κλίμα πανηγυρίζουν, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι προτάσεις της ΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν την απόρριψη της επικείμενης απαγόρευσης των πωλήσεων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, εξακολουθούν να αφήνουν τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, κατασκευαστές αυτοκινήτων και προμηθευτές, εκτεθειμένους σε παράγοντες που λένε ότι δεν μπορούν να ελέγξουν. Αυτοί περιλαμβάνουν τη χρήση πράσινου χάλυβα και ανανεώσιμων καυσίμων για να αντισταθμίσουν τις συνεχιζόμενες πωλήσεις περιορισμένου αριθμού αυτοκινήτων που καίνε καύσιμα.

Από την άλλη πλευρά, οι περιβαλλοντικές ομάδες βλέπουν παραθυράκια που θα αποδυναμώσουν τη στρατηγική της Ευρώπης για το κλίμα, επιβραδύνοντας την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων που έχει αποκτήσει δυναμική τον τελευταίο χρόνο.

Άλλοι ενδιαφερόμενοι προειδοποιούν ότι τα σχέδια, τα οποία μπορεί ακόμη να αλλάξουν, κινδυνεύουν να κρατήσουν πίσω την ΕΕ στον μετασχηματισμό των ηλεκτρικών οχημάτων που ήδη κυριαρχείται από αυτοκινητοβιομηχανίες εκτός Ευρώπης με επικεφαλής την BYD και την Tesla.

Οι κατασκευαστές ενδέχεται να πάρουν περισσότερα από αυτά που θέλουν στην επακόλουθη διαδικασία, μετά την αρχική επιτυχία του λόμπι τους στην αναθεώρηση της ΕΕ για την άρση της ισχύουσας απαγόρευσης πωλήσεων κινητήρων εσωτερικής καύσης. Οι προτάσεις μεταφέρονται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη θα τις συζητήσουν και θα τις τροποποιήσουν πριν από τις τριμερείς διαπραγματεύσεις που θα καθορίσουν την τελική τους μορφή. Αρκετές κυβερνήσεις έχουν ήδη σηματοδοτήσει ότι θα πιέσουν για περαιτέρω αλλαγές, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των plug-in υβριδικών οχημάτων και των μηχανισμών συμμόρφωσης.

Ομάδες πίεσης της βιομηχανίας

Το γερμανικό λόμπι αυτοκινήτων VDA δήλωσε ότι το σχέδιο είναι «καταστροφικό» και δεν οδηγεί αρκετά μακριά. Βλέπει τη βιομηχανία να επιβαρύνεται με περισσότερα βάρη και απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, καταγγέλλοντας ότι η συμμόρφωση με τις εκπομπές συνδέεται με τη διαθεσιμότητα πράσινου χάλυβα ή ανανεώσιμων καυσίμων, τα οποία δεν ελέγχουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, η περιφερειακή κορυφαία ομάδα πίεσης, ζήτησε «πιο αποφασιστικά μέτρα» και «ευελιξία» όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας.

Μεταφορές & Περιβάλλον

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός για το κλίμα T&E δήλωσε ότι οι προτάσεις της ΕΕ θα επιβραδύνουν σημαντικά τη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μείωσε το προβλεπόμενο μερίδιο των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στο 2030 στο 44% από 57%, προσθέτοντας ότι τα plug-in υβριδικά μοντέλα δεν αποτελούν αξιόπιστη τεχνολογία χαμηλών εκπομπών, επειδή εκπέμπουν σχεδόν όσο και τα κανονικά αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης.

E-Mobility Europe

Ο εμπορικός όμιλος της βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων που εκπροσωπεί παρόχους υποδομών, διαχειριστές δικτύων και προμηθευτές μπαταριών δήλωσε ότι η ΕΕ αποδυναμώνει και υποχωρεί από τους στόχους της για το 2035 και μειώνει τις φιλοδοξίες της για τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι επενδυτές που δέσμευσαν κεφάλαια για ένα ηλεκτροκίνητο μέλλον έχουν μείνει αδικημένοι, δήλωσε ο όμιλος.

«Βρισκόμαστε στα μέσα της κούρσας των EV και η Κίνα έχει προβάδισμα σε βασικούς τομείς όπως οι αλυσίδες εφοδιασμού μπαταριών και το λογισμικό», δήλωσε ο επικεφαλής του ομίλου E-Mobility Europe Chris Heron. «Εάν η Ευρώπη διστάσει, τότε η Κίνα θα προχωρήσει μόνο μπροστά σε αυτόν τον αγώνα».

Volkswagen, Stellantis

Οι δύο κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες μαζικής αγοράς της Ευρώπης προσέφεραν χλιαρές αντιδράσεις, συμπληρώνοντας την πρόταση ως ένα πρώτο βήμα, αλλά υποστηρίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Η Stellantis χαρακτήρισε το πακέτο ως «ανεπαρκές», λέγοντας ότι δεν περιλαμβάνει ευελιξία στις εκπομπές ρύπων για τα επιβατικά αυτοκίνητα έως το 2030 ή δεν υποστηρίζει την παραγωγή προσιτών οχημάτων για την πλειονότητα των πελατών. Η VW είδε τις προτάσεις του ως «ρεαλιστικές», αλλά όπως και ο ανταγωνιστής της δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τους στόχους CO2 για το 2030. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις «made in Europe» πρέπει να να είναι «πρακτικές και ρεαλιστικές», δήλωσε. Η Renault SA ήταν σε γενικές γραμμές συμπληρωματική.

Volvo

Η Volvo Car AB, η οποία έχει αποσύρει τα σχέδια ηλεκτροκίνησης λόγω της αδύναμης ζήτησης, δήλωσε ότι η απόφαση της ΕΕ «κινδυνεύει να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια».

«Η Volvo Cars έχει δημιουργήσει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο EV σε λιγότερο από δέκα χρόνια και είναι έτοιμη να προχωρήσει πλήρως ηλεκτρικά με μια γέφυρα υβριδικών μεγάλης εμβέλειας. Αν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, μπορούν και άλλοι να το κάνουν», ανέφερε.