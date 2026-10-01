Επαφές της Κομισιόν με τον Λευκό Οίκο για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ – Ανακοινώσεις αύριο από τον ΙΕΑ

Η Κομισιόν βρίσκεται σε επαφές υψηλού επιπέδου με την αμερικανική κυβέρνηση με στόχο την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ ή την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν Άννα-Κάισα Ίκον απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αναφoρικά με το εάν οι ΗΠΑ έχουν επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της ΕΕ σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ.

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Ανακοινώσεις από τον ΙΕΑ

Εν αναμονή της κρίσιμης συνεδρίασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International Energy Agency) που θα πραγματοποιηθεί αύριο (02.10.26), η κ. Ίκον σημείωσε ότι η Επιτροπή προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα.

Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σύμφωνος με μια απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ της χώρας του σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές-ρεκόρ στην αντλία.

Όπως εξήγησε, ο ρόλος της Κομισιόν είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. «Εμείς στη συνέχεια και μετά την αυριανή συνεδρίαση θα αναλάβουμε δράση, όπως απαιτείται», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.

Τέλος, με βάση την τελευταία ενημέρωση της Ομάδας Συντονισμού για το Πετρέλαιο, δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην ΕΕ, όπως διαμηνύει η Κομισιόν.