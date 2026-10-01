Τουρκία: Έως 18.000 ευρώ προκαταβολή αποζημίωσης σε επενδυτές που ζημιώθηκαν από το σκάνδαλο των funds

Έως 1.000.000 τουρκικές λίρες, περίπου 18.000 ευρώ, θα αρχίσουν να λαμβάνουν ως προκαταβολή επενδυτές που έχουν εγκλωβιστεί σε τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια (funds) στην Τουρκία.

Οι αρχές της γείτονος έχουν θέσει εδώ και ημέρες τα funds σε διαδικασία εκκαθάρισης, ενώ αναζητούνται οι τρόποι με τους οποίους θα ρευστοποιηθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία και θα επιστραφούν τα χρήματα στους επενδυτές.

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Η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK) έριξε φως στο τούνελ της κρίσης που ξέσπασε προ ημερών με 455.758 επενδυτές να έχουν έκθεση σε 131 funds συνολικής αξίας περίπου 18 δισ. δολαρίων.

Πριν την εκκαθάριση

Αποφάσισε να επιστραφεί άμεσα μέρος των χρημάτων τους, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και να προσδιοριστούν οι τελικές αποζημιώσεις.

Το μέτρο αφορά τους επενδυτές των κεφαλαίων Τέρα, Πουσούλα, Άτλας και Χεντέφ, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων τους και έχει επιβεβαιωθεί το ποσό που είχαν επενδύσει.

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Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όσοι είχαν καθαρή επένδυση έως ένα εκατομμύριο λίρες θα πάρουν ολόκληρο το ποσό, ενώ όσοι είχαν τοποθετήσει περισσότερα χρήματα θα λάβουν σε πρώτη φάση έως ένα εκατομμύριο λίρες.

Η SPK ξεκαθαρίζει ότι τα χρήματα αυτά αποτελούν προκαταβολή. Το τελικό ποσό που δικαιούται κάθε επενδυτής θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Η διαδικασία των πληρωμών θα αρχίσει από τα κεφάλαια χρηματαγοράς.

Αυτοί που πούλησαν τα μερίδια

Ξεχωριστή ρύθμιση προβλέπεται για επενδυτές που είχαν πουλήσει τα μερίδιά τους πριν τεθούν τα κεφάλαια σε εκκαθάριση και είχαν αποκομίσει υψηλά κέρδη.

Η SPK δημιουργεί ειδικούς λογαριασμούς, στους οποίους οι συγκεκριμένοι επενδυτές θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επιστρέψουν μέρος των κερδών τους. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν δεν θα περάσουν στο κράτος, αλλά θα διανεμηθούν στους ζημιωμένους επενδυτές του αντίστοιχου κεφαλαίου, μέσω τουρκικών τραπεζών.

Στο κράτος η διοίκηση

Η κρίση που ξέσπασε προκάλεσε ευρύτερη παρέμβαση των τουρκικών αρχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Χθες, Τετάρτη (30.09.26), η διοίκηση τριών επενδυτικών τραπεζών και δύο εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων πέρασε στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων της Τουρκίας (TMSF).

Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές ξεκινούν έρευνες και ελέγχους για να διαπιστωθεί τι συνέβη και εάν προκύπτουν διοικητικές ή νομικές ευθύνες. Να σημειωθεί ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε επίσης τη συγκρότηση ειδικού συμβουλίου με διευρυμένες αρμοδιότητες υπό τον αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ, το οποίο θα έχει την ευθύνη να συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων κρατικών φορέων.