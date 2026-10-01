Τα εργοστάσια στην Ασία δουλεύουν στο φουλ χάρη στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνη

Η δραστηριότητα των εργοστασίων σε όλη την Ασία επεκτάθηκε τον Σεπτέμβριο χάρη στην παγκόσμια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (1.10.2026), προσφέροντας κάποια ανακούφιση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που ανησυχούν για τις επίμονες πιέσεις κόστους που αποδίδονται στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ενώ μια νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας σκιάζει τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, οι εξαγωγικές δυνατότητες χωρών της Ασίας όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν αποκαλύπτουν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα στα εργοστάσια επεκτείνεται λόγω της ισχυρής ζήτησης για τσιπ και αγαθά που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

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Έρευνες έδειξαν ότι η εργοστασιακή δραστηριότητα στην Κίνα ενισχύθηκε τον περασμένο μήνα, καθώς η άμβλυνση των διαταραχών επέτρεψε στα εργοστάσια να αυξήσουν τη λειτουργία τους.

Η Νότια Κορέα, ειδικότερα, είδε την εργοστασιακή δραστηριότητα να αυξάνεται τον Σεπτέμβριο με το μεγαλύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς η ζήτηση για εξαγωγές αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 15,5 ετών.

«Τόσο οι νέες παραγγελίες όσο και η αύξηση της παραγωγής έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου πεντέμισι ετών στη Νότια Κορέα, με ανεπίσημα στοιχεία να συνδέουν την εξέλιξη αυτή με τη ισχυρή ανάπτυξη κλάδων όπως οι ημιαγωγοί και η αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ο Usamah Bhatti, οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.

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Τα στοιχεία του δείκτη PMI

Ο δείκτης υπευθύνων αγορών (PMI) της Νότιας Κορέας, που δημοσιεύεται από την S&P Global, διαμορφώθηκε στις 53,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 52,3 μονάδες τον Αύγουστο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο. Ο δείκτης παρέμεινε πάνω από τις 50 μονάδες, που διαχωρίζουν την επέκταση από τη συρρίκνωση, για 10ο συνεχόμενο μήνα.

Η Ταϊβάν, η οποία επίσης αποκομίζει τα οφέλη από την παγκόσμια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, είδε τον δείκτη PMI της να διαμορφώνεται στο 56,7 τον Σεπτέμβριο, από 54,7 τον Αύγουστο.

Ο παγκόσμιος δείκτης PMI του S&P της Ιαπωνίας διαμορφώθηκε στο 54,1 τον Σεπτέμβριο, υποχωρώντας από το 54,9 τον Αύγουστο και σηματοδοτώντας τον ασθενέστερο ρυθμό ανάπτυξης εδώ και έξι μήνες, καθώς η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες επιβραδύνθηκαν.

Ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό

Παρά την επιβράδυνση, η ζήτηση από το εξωτερικό παρέμεινε ισχυρή. Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν για ένατο συνεχόμενο μήνα λόγω της ισχυρής ζήτησης στην Ασία και των βελτιωμένων πωλήσεων προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι πιέσεις στο κόστος παρέμειναν αυξημένες, καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές πώλησης με έναν από τους πιο απότομους ρυθμούς από τα τέλη του 2022, σύμφωνα με την έρευνα PMI της Ιαπωνίας.

Η εργοστασιακή δραστηριότητα για άλλες ασιατικές οικονομίες ήταν ανομοιογενής. Ενώ η Ινδονησία και το Βιετνάμ είδαν την δραστηριότητα να επεκτείνεται, οι Φιλιππίνες και η Μαλαισία συρρικνώθηκαν, σύμφωνα με έρευνες.