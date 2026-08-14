Η Λαγκάρντ στη Γενεύη εν μέσω φημών για πρόωρη αποχώρησή της από το τιμόνι της ΕΚΤ

Η Κριστίν Λαγκάρντ θα μιλήσει στην έδρα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενεύη την επόμενη εβδομάδα, μια επίσκεψη που είναι πιθανό να αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για πρόωρη αποχώρηση της από τη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η Κριστίν Λαγκάρντ έχει προγραμματίσει συμμετοχή σε μια συζήτηση για την παγκόσμια οικονομία την Τετάρτη, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (14.8.2026) από την ΕΚΤ.

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Ενώ τέτοιες εμφανίσεις σε πάνελ δεν είναι αξιοσημείωτες από μόνες τους, οι φήμες ότι η Λαγκάρντ θα αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της στη Φρανκφούρτη, ως επικεφαλής της ΕΚΤ, τον Οκτώβριο του 2027, ενισχύονται. Υπενθυμίζεται ότι αυτές οι φήμες ξεκίνησαν πέρυσι με μια αναφορά ότι η Λαγκάρντ μπορεί να αναλάβει επικεφαλής στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Τότε, υποβάθμισε τέτοιες συζητήσεις και δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει τη θητεία της στην ΕΚΤ, αν και ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Κλάους Σβαμπ, δήλωσε ότι είχε συζητήσει το ενδεχόμενο όταν αποχωρήσει να τον διαδεχθεί.

Η Λαγκάρντ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ένας ρόλος που την καθιστά επίσημα κατάλληλη για να διεκδικήσει την κορυφαία θέση του οργανισμού, ως πρόεδρος. Το διοικητικό συμβούλιο θα πραγματοποιήσει μια συνάντηση με φυσική παρουσία την Τρίτη στη Γενεύη, όπου τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο μέλλον του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

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Οι εικασίες για την πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ συνεχίζονται, τροφοδοτούμενες και από τα σχόλια της ίδιας της Λαγκάρντ. Η εμφάνισή της αυτόν τον μήνα θα γίνει λίγες εβδομάδες αφότου είχε αποφύγει σε σχετικό ερώτημα να δηλώσει ότι θα παραμείνει πρόεδρος της ΕΚΤ μέχρι το τέλος της θητείας της.

Ενώ το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, γνωστό για την ετήσια συνάντησή του στο Νταβός, εξακολουθεί να θεωρείται ευρέως ως μια επιλογή για τη Λαγκάρντ, πρόσφατα αρνήθηκε επίσης να αποκλείσει έναν ρόλο στη γαλλική πολιτική σκηνή. «Με οποιαδήποτε ιδιότητα θα είμαι πιο αποτελεσματική», είχε πει.

Τον Σεπτέμβριο, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, έχει προγραμματιστεί να είναι η τιμώμενη προσκεκλημένη σε μια ετήσια πολιτική συγκέντρωση που διοργανώνει ο Ερβέ Μορέν, πρόεδρος της περιοχής της Νορμανδίας και ηγέτης του κόμματος Les Centristes.

Η Μορέν και η Λαγκάρντ διετέλεσαν βασικοί υπουργοί υπό τον πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί από το 2007. Η Μορέν ηγήθηκε του υπουργείου Άμυνας για τρία χρόνια, ενώ η Λαγκάρντ ήταν αρχικά υπεύθυνη για τη γεωργία και την αλιεία πριν προαχθεί σε επικεφαλής οικονομικών. Αποχώρησε το 2011 για την κορυφαία θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ένας εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει την εμπλοκή της Λαγκάρντ στην γαλλική πολιτική σκηνή ή στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.