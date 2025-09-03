Γιατί τα μακροπρόθεσμα ομόλογα χάνουν την δημοτικότητά τους

Τα μακροπρόθεσμα ομόλογα αντιμετωπίζουν νέα πίεση πώλησης, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού σε όλο τον κόσμο και δημιουργώντας πονοκέφαλο στους επενδυτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου ήταν περίπου 5% στις αρχές Σεπτεμβρίου, ένα επίπεδο που είχε επιτευχθεί για τελευταία φορά τον Ιούλιο. Οι αποδόσεις των 20ετών ομολόγων της Ιαπωνίας ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέβηκαν σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί για τελευταία φορά το 1998. Τα γαλλικά και αυστραλιανά κρατικά ομόλογα είναι μεταξύ των άλλων που αντιμετωπίζουν επίσης πώληση.

Η άνοδος των αποδόσεων σηματοδοτεί ότι οι επενδυτές απαιτούν επιπλέον αποζημίωση για την κατοχή κρατικού χρέους ενόψει των αυξανόμενων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της επίμονης πληθωρισμού. Η αυξανόμενη ανησυχία είναι ότι οι πολιτικοί δεν έχουν την φιλοδοξία, ή ακόμη και την ικανότητα, να περιορίσουν το χρέος των χωρών τους, ενώ οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να δυσκολευτούν να αντιμετωπίσουν το συνδυασμό των συνεχιζόμενων πιέσεων στις τιμές και της φθίνουσας οικονομικής ανάπτυξης.

Τι συμβαίνει με τα μακροπρόθεσμα ομόλογα;

Οι επενδυτές συνήθως αγοράζουν και πωλούν ομόλογα με βάση τη σχετική ελκυστικότητα των σταθερών πληρωμών τους. Όσο περισσότερο χρόνο απομένει μέχρι τη «λήξη» ενός ομολόγου, τόσο περισσότερα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά στο μεταξύ. Τα μακροπρόθεσμα ομόλογα με διάρκεια μεταξύ 10 και 100 ετών τείνουν να προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια από τα βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα που αποπληρώνονται σε λιγότερο από ένα έτος, προκειμένου να αποζημιώσουν τους αγοραστές για τον επιπλέον κίνδυνο.

Όταν οι οικονομικές προοπτικές μιας χώρας επιδεινώνονται, οι αποδόσεις των ομολόγων συνήθως μειώνονται. Αυτό συμβαίνει επειδή μια πιο αδύναμη οικονομία ενθαρρύνει τις κεντρικές τράπεζες να μετατοπίσουν την προσοχή τους από την καταπολέμηση του πληθωρισμού στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει μια τάση προς τη μείωση των επιτοκίων αναφοράς, ενισχύοντας τη σχετική ελκυστικότητα των ομολόγων σε σχέση με τα μετρητά στην τράπεζα.

Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων έχουν αυξηθεί. Στις ΗΠΑ, αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η οικονομία έχει επιβραδυνθεί, αλλά δεν έχει καταρρεύσει, και ο πληθωρισμός παραμένει ισχυρότερος από τις προβλέψεις.

Γιατί υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το χρέος και τα ελλείμματα;

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επιβάρυναν τον προϋπολογισμό τους με φθηνό χρέος μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και στη συνέχεια δανείστηκαν ακόμη περισσότερα για να αντιμετωπίσουν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω του Covid-19 και τις συνακόλουθες υφέσεις. Το παγκόσμιο χρέος έφτασε το ρεκόρ των 324 τρισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2025, με πρωτοστάτες την Κίνα, τη Γαλλία και τη Γερμανία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνούς Χρηματοδότησης.

Η αύξηση του πληθωρισμού από την πανδημία έκανε πιο δύσκολη τη διατήρηση αυτού του επιπέδου δανεισμού. Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια και τερμάτισαν τα προγράμματα αγοράς ομολόγων, γνωστά ως ποσοτική χαλάρωση, τα οποία είχαν σχεδιαστεί για να μειώσουν το κόστος δανεισμού. Ορισμένες κεντρικές τράπεζες πωλούν τώρα ενεργά το χρέος που συσσώρευσαν μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης πίσω στην αγορά, προσθέτοντας περαιτέρω ανοδική πίεση στις αποδόσεις.

Η ανησυχία είναι ότι, εάν οι αποδόσεις των ομολόγων παραμείνουν υψηλές και οι κυβερνήσεις δεν καταφέρουν να βάλουν σε τάξη τα δημοσιονομικά τους, το κόστος εξυπηρέτησης μέρους αυτού του χρέους θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Στις ΗΠΑ, το κόστος του ριζικού νόμου για τη φορολογία και τις δαπάνες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί ένα επιπλέον λόγο ανησυχίας για τους επενδυτές σε ομόλογα. Ο νόμος One Big Beautiful Bill Act θα μπορούσε να προσθέσει 3,4 τρισ. δολάρια στο έλλειμμα των ΗΠΑ κατά την επόμενη δεκαετία — χωρίς να υπολογίζονται δυναμικές επιδράσεις όπως η πιθανή επίδραση στην ανάπτυξη – σύμφωνα με το Congressional Budget Office, το οποίο παρέχει αμερόληπτη ανάλυση της δημοσιονομικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Η Moody’s Ratings αφαίρεσε από τις ΗΠΑ την τελευταία κορυφαία πιστοληπτική τους βαθμολογία τον Μάιο, επικαλούμενη φόβους ότι το διογκούμενο δημόσιο χρέος και έλλειμμα θα βλάψουν τη θέση της χώρας ως προνομιακού προορισμού για το παγκόσμιο κεφάλαιο.

Τι έχει οδηγήσει στην πρόσφατη πώληση ομολόγων;

Εκτός από τις συνεχιζόμενες πιέσεις του χρέους, η πολιτική έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα.

Αφού επέκρινε τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, για το γεγονός ότι δεν μείωσε τα επιτόκια πιο γρήγορα, η κίνηση του Τραμπ να απομακρύνει την κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ, έχει εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Ο φόβος είναι ότι ο Τραμπ θα καταφέρει να αντικαταστήσει την Κουκ και άλλους με αξιωματούχους που θα είναι πιο διατεθειμένοι να μειώσουν το κόστος δανεισμού, ανεξάρτητα από τους κινδύνους πληθωρισμού.

Η πληθώρα πωλήσεων εταιρικών ομολόγων δεν βοηθάει, καθώς αυτό μπορεί μερικές φορές να αποσπάσει τη ζήτηση από τα κρατικά ομόλογα. Τόσο οι εταιρείες όσο και οι κρατικοί δανειολήπτες σε όλο τον κόσμο πούλησαν τουλάχιστον 90 δισ. δολάρια σε ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς τμήματα των παγκόσμιων πιστωτικών αγορών πλησίασαν ή έσπασαν ρεκόρ σε μία από τις πιο πολυάσχολες εβδομάδες του έτους.

Ο Σεπτέμβριος είναι επίσης ένας παραδοσιακά κακός μήνας για τα ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και αναπροσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, τα κρατικά ομόλογα παγκοσμίως με διάρκεια άνω των 10 ετών σημείωσαν μέση απώλεια 2% τον Σεπτέμβριο. Ο συνδυασμός των κινδύνων ωθεί τα λεγόμενα «πριμ διάρκειας» – αυτό που απαιτούν οι επενδυτές για την αβεβαιότητα της διακράτησης ομολόγων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – σε όλο και υψηλότερα επίπεδα.

Γιατί η απότομη αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων αποτελεί πρόβλημα;

Οι επενδυτές επιθυμούν η αγορά ομολόγων να είναι ασφαλής και «βαρετή», καθώς πολλά από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία τα κατέχουν για να εξασφαλίσουν μια σταθερή ροή εισοδήματος που θα εξισορροπεί τη μεταβλητότητα των επενδύσεων υψηλότερου κινδύνου και υψηλότερης απόδοσης, όπως οι μετοχές τεχνολογίας.

Όταν οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις αυξάνονται, επηρεάζουν τις υποθήκες, τα δάνεια για την αγορά αυτοκινήτων, τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και άλλες μορφές χρέους, ασκώντας πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και κατά συνέπεια στις ευρύτερες οικονομίες.

Εάν οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυτό θα επηρεάσει σταδιακά το κόστος δανεισμού για τις κυβερνήσεις. Αυτό, σε συνδυασμό με την επιδείνωση των οικονομιών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν «φαύλο κύκλο», στον οποίο τα επίπεδα χρέους θα αυξάνονται ακόμη περισσότερο, ανεξάρτητα από τις ενέργειες των κυβερνήσεων σε θέματα φορολογίας και δαπανών.

Μερικές φορές, οι εξεγέρσεις στις αγορές μπορούν ακόμη και να οδηγήσουν στην πτώση κυβερνήσεων – όπως συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022, όταν ο μίνι προϋπολογισμός της τότε πρωθυπουργού Liz Truss, ο οποίος περιελάμβανε δισεκατομμύρια σε μη χρηματοδοτούμενες δεσμεύσεις, αναστάτωσε την αγορά ομολόγων και οδήγησε τους επενδυτές να αυξήσουν το κόστος δανεισμού. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι λεγόμενοι «bond vigilantes» (εθελοντές φύλακες των ομολόγων) θεωρούνταν αρκετά ισχυροί ώστε να αναγκάσουν τον πρόεδρο Bill Clinton να περιορίσει το χρέος των ΗΠΑ.