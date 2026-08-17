Goldman Sachs: Οι επενδυτές δεν βάζουν στοίχημα ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια

Οι εκτιμήσεις της αγοράς για αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) είναι αρνητικές, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου υποχωρεί, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Μια αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο θεωρείται «πολύ απίθανη» λόγω των στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις που προβλέπουν χαλαρούς ρυθμούς και των απογοητευτικών ρυθμών απασχόλησης ενώ στο ίδιο μοτίβο κινούνται και τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δείχνουν επιβράδυνση.

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Σύμφωνα με τις βασικές οικονομικές προβλέψεις της Goldman Sachs τα νέα για τον πληθωρισμό είναι πιο πιθανό να βελτιωθούν περαιτέρω παρά να επιδεινωθούν εκ νέου προς το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες των επενδυτών έχουν ανατραπεί αναφορικά με την επόμενη αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες στον Ιανουάριο, αφού είχαν προβλέψει μια κίνηση τον Δεκέμβριο, μια εβδομάδα νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Υπάρχει ακόμα περιθώριο για χαλάρωση, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Οι προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed είναι κρίσιμες για την παγκόσμια αγορά κρατικών ομολόγων, δεδομένου ότι οι κινήσεις νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ επηρεάζουν τα επιτόκια σε όλο τον κόσμο.

Οι επενδυτές σε ομόλογα του Δημοσίου βρίσκονται πλέον παγιδευμένοι ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις: τη μείωση του πληθωρισμού που συνάδει με την κατοχή ομολόγων και τον βαρύ κρατικό δανεισμό και τις επίμονες δημοσιονομικές ανησυχίες που ασκούν πιέσεις στους επενδυτές που καλούνται να διακρατήσουν χρέος μεγαλύτερης διάρκειας.

Αυτή η «κόντρα» κινδυνεύει να διατηρήσει τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων υψηλές, ακόμη και ενώ οι πιέσεις στις τιμές υποχωρούν, αποδυναμώνοντας το ράλι που κανονικά θα έφερνε η επιβράδυνση του πληθωρισμού. Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, από τις πιο ευαίσθητες στις αλλαγές της πολιτικής των ΗΠΑ, παραμένουν πάνω από το 4%, καθώς οι επενδυτές αναρωτιούνται εάν και πότε η Fed θα αυξήσει ξανά το κόστος δανεισμού.