Κίνα: Επιδότηση επιτοκίου 1% για αγορά πρώτης κατοικίας – Το μέτρο θα εφαρμοστεί για ένα χρόνο

Η στεγαστική κρίση στην Κίνα συνεχίζεται, με την κυβέρνηση να εφαρμόζει και άλλα μέτρα προκειμένου να τονώσει την αγορά πρώτης κατοικίας.

Το Πεκίνο προχώρησε σε επιχορηγήσεις επιτοκίων από την 1η Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης του οικονομικού κόστους για την αγορά πρώτων κατοικιών, ώστε να «ξεκλειδώσει» την ζήτηση στη στεγαστική αγορά της Κίνας.

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Για περισσότερο από μία δεκαετία, ο κλάδος των ακινήτων διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της Κίνας. Η άνοδος των τιμών για την αγορά πρώτης κατοικίας, οι περιορισμένες εναλλακτικές επιλογές επένδυσης για τα νοικοκυριά και ο εκτεταμένος δανεισμός των κατασκευαστικών εταιρειών τροφοδότησαν ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτούνταν σε μεγάλο βαθμό από προκαταβολές αγοραστών και στεγαστικά δάνεια.

Το σημείο καμπής επήλθε το 2020, όταν οι αρχές εισήγαγαν την πολιτική των «τριών κόκκινων γραμμών» με στόχο τον περιορισμό του δανεισμού των κατασκευαστικών εταιρειών. Τα αυστηρότερα αυτά μέτρα ανέδειξαν την εξάρτηση του κλάδου από τον δανεισμό και τις πωλήσεις ακινήτων υπό κατασκευή (προπωλήσεις). Η κατάρρευση του ομίλου China Evergrande το 2021 αποτέλεσε την πιο εμφανή ένδειξη της κρίσης, ενώ τα κινήματα άρνησης αποπληρωμής στεγαστικών δανείων από αγοραστές ημιτελών κατοικιών το 2022 έπληξαν την εμπιστοσύνη στο μοντέλο των προπωλήσεων.

Όπως περιγράφει το Bloomberg, οι αξίες των ακινήτων συνεχίζουν να καταρρέουν, τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες αναγκάζονται να πουλήσουν ακίνητα και οι κατασκευαστές διαμερισμάτων που συσσώρευσαν τεράστια χρέη βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

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Επιχορηγήσεις επιτοκίων

Η Κίνα χαλάρωσε τους κανόνες αγοράς κατοικίας για μη μόνιμους κατοίκους στις μεγάλες πόλεις, με στόχο την αναζωογόνηση του προβληματικού τομέα ακινήτων της. Η ύφεση έχει εντείνει τις ανησυχίες ότι περαιτέρω αποδυνάμωση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

Εξ ου έχει ήδη αναγκάσει τις κινεζικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν ένα δύσκολο ζήτημα: η πτώση των αξιών των ακινήτων αφήνει εκατομμύρια στεγαστικά δάνεια με αξία χαμηλότερη από το υπόλοιπό τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο ζημιών για τους δανειστές.

Έτσι, το Πεκίνο προχώρησε σε επιχορηγήσεις επιτοκίων από την 1η Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης του οικονομικού κόστους για την αγορά πρώτων κατοικιών, ώστε να «ξεκλειδώσει» την ζήτηση στη στεγαστική αγορά της Κίνας.

Η δοκιμαστική περίοδος εφαρμογής του μέτρου προσδιορίστηκε σε ένα έτος, με τις αρμόδιες δημοσιονομικές αρχές να παρέχουν ετήσια επιδότηση 1% για τους αγοραστές πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με μία κοινή εγκύκλιο που εξέδωσαν το υπουργείο των Οικονομικών, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, αλλά και η Εθνική Διοίκηση Χρηματοοικονομικών Ρυθμίσεων στις 29 Σεπτεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η κεντρική κυβέρνηση προσφέρει επιδότηση επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια.