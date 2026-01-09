Η ΕΕ ενέκρινε την συμφωνία με τη Mercosur

Την εμπορική συμφωνία με το λεγόμενο μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής στήριξαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή της μεγαλύτερης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, οι πρέσβεις των κρατών – μελών της ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή (9.1.2026), παρά τις αντιρρήσεις της Γαλλίας και ορισμένων ακόμη χωρών, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται το Bloomberg. Για την έγκρισή της απαιτούνταν ειδική πλειοψηφία των κρατών – μελών.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να υπογράψει τη συμφωνία στην Παραγουάη στις 12 Ιανουαρίου.

Μια ολοκληρωμένη αγορά 780 εκατομμυρίων καταναλωτών θα δημιουργηθεί με την συμφωνία

Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει επίσης τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή, θα ολοκληρώσει 25 χρόνια συνομιλιών για την άρση των δασμών και την ενίσχυση των εξαγωγών, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη αγορά 780 εκατομμυρίων καταναλωτών. Η συμφωνία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, ωστόσο, ιδιαίτερα μεταξύ των Ευρωπαίων αγροτών που ανησυχούν για την εισροή γεωργικών εισαγωγών στην ΕΕ.

Οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν στο κέντρο του Παρισιού την παραμονή της απόφασης, ενώ διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Πολωνία την Παρασκευή. Η Ιρλανδία ήταν μεταξύ των χωρών που ψήφισαν κατά της συμφωνίας, όπως επίσης η Πολωνία, η Αυστρία και η Ουγγαρία οι οποίες εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε.

Οι ηγέτες της ΕΕ ήλπιζαν να υπογράψουν τη συμφωνία στη σύνοδο κορυφής τον περασμένο μήνα, αλλά η αντίθεση της Ιταλίας την τελευταία στιγμή, η οποία έγινε η καθοριστική ψήφος, ματαίωσε την επίτευξη συμφωνίας. Τελικά, ωστόσο, η Ρώμη υποστήριξε την πρόταση στη συνεδρίαση της Παρασκευής, εν μέρει λόγω των επιπλέον χρημάτων που προσέφερε η επιτροπή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στους αγρότες στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τα μέτρα διασφάλισης που προσφέρθηκαν στους αγρότες συνέβαλαν επίσης στην επηρεασμό της Ιταλίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η δέσμευση για έναρξη έρευνας σχετικά με την πιθανή αναστολή των προτιμησιακών δασμών σε περίπτωση αύξησης του όγκου εισαγωγών από τη Νότια Αμερική ή μείωσης των τιμών σε σύγκριση με τον τριετή μέσο όρο.

Το όριο στο οποίο θα ενεργοποιούνταν αυτή η έρευνα έχει οριστεί στο 5%, μειωμένο από την πιο πρόσφατη πρόταση του 8%, μετά από άσκηση πιέσεων από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Γαλλία, η οποία έχει αντιταχθεί σταθερά στην εμπορική συμφωνία, λέγοντας ότι θα βλάψει τους Ευρωπαίους αγρότες και καταναλωτές, ψήφισε κατά της συμφωνίας.

«Η Γαλλία είναι ευνοϊκή για το διεθνές εμπόριο, αλλά η συμφωνία ΕΕ – Mercosur είναι μια συμφωνία από μια άλλη εποχή, η οποία διαπραγματεύτηκε για πολύ καιρό σε βάσεις που είναι πολύ ξεπερασμένες», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μια ανάρτηση στο X το βράδυ της Πέμπτης. «Δεν δικαιολογεί την έκθεση ευαίσθητων και βασικών γεωργικών τομέων σε κινδύνους για την επισιτιστική μας κυριαρχία».

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur, η οποία πρέπει επίσης να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η μεγαλύτερη που έχει διαπραγματευτεί ποτέ οι Βρυξέλλες. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, οι συνομιλίες διακόπτονταν και επανεκκινούσαν συνεχώς, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να κατευνάσουν τις ανησυχίες τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τα πρότυπα αγροδιατροφής για το μπλοκ της Mercosur. Ωστόσο, χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία τάσσονται σθεναρά υπέρ μιας συμφωνίας, η οποία θα ανοίξει νέες ευκαιρίες εξαγωγών.

Έχει εκτιμήσει το Bloomberg, ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την οικονομία του μπλοκ της Mercosur έως και 0,7% και της Ευρώπης κατά 0,1%. Γεωπολιτικά, θα ενισχύσει επίσης το αποτύπωμα της ΕΕ σε μια περιοχή όπου η Κίνα έχει αναδειχθεί ως σημαντικός βιομηχανικός προμηθευτής και αγοραστής βασικών προϊόντων.