Τι σημαίνει η Mercosur για βιομηχανία και αγρότες – Τι θα κερδίσει η ΕΕ

Μετά από σχεδόν 26 χρόνια συνομιλιών, η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξουσιοδοτήσουν σήμερα (9.1.2025) την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υπογράψει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα, ανοίγοντας δρόμο για πιο φτηνές πρώτες ύλες αλλά και μέτωπα με τους αγρότες.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ αναμένεται σήμερα να δώσουν την έγκρισή τους ώστε η φον ντερ Λάιεν να υπογράψει με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη). Αν και η Γαλλία έχει διαμηνύσει δια στόματος Μακρόν ότι θα καταψηφίσει και χώρες όπως η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Πολωνία έχουν αντιταχθεί, η πλειοψηφία είναι εφικτή εάν επιβεβαιωθούν οι προθέσεις της Ιταλίας υπέρ του «ναι».

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από τουλάχιστον 15 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της.

Υπενθυμίζεται ότι Ιταλία και Γαλλία τον περασμένο μήνα είχαν καθυστερήσει τις υπογραφές που είχαν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο με σκοπό να καθησυχάσουν τους φόβους των αγροτών για εισροή φθηνών προϊόντων από τις χώρες της Mercosur, όπως βοδινό κρέας και ζάχαρη.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις αντιρρήσεις της Ιταλίας και της Γαλλίας, η φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη Δευτέρα (5.1.2025) την αύξηση των πόρων που είναι διαθέσιμοι για τους αγρότες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2028 – 2034 ώστε να διατεθούν επιπλέον 45 δισ. ευρώ για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, αρχής γενομένης από το 2028. Μία πρόταση την οποίαν χαιρέτησαν, τόσο η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Το όφελος για την ΕΕ

Η προωθούμενη συμφωνία θα είναι ιστορική εάν ληφθεί υπόψη αφενός η μείωση των δασμών, με ειδικό βάρος για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές που έχουν πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ και αφετέρου η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα, καθώς εξασφαλίζει μεταξύ άλλων πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά.

Οι Ευρωπαίοι θα ψηφίσουν για την επίμαχη συμφωνία στις Βρυξέλλες, ανοίγοντας πιθανότατα το δρόμο για την υπογραφή της στην Παραγουάη την επόμενη εβδομάδα. Θα δημιουργηθεί μια αγορά άνω των 700 εκατομμυρίων καταναλωτών και μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο.

Η ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διαφοροποίηση του εμπορίου σε εποχή αμερικανικών δασμών, θα δημιουργήσει ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με τις χώρες της Νότιας Αμερικής. Σημειώνεται ότι μέλη της Mercosur είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη. Μέσω της συμφωνίας θα καταργηθούν εισαγωγικοί δασμοί στη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων και η ευρωπαϊκή βιομηχανία, της ελληνικής συμπεριλαμβανομένης, θα εξοικονομήσει πάνω από 4 δισ. ευρώ μόνο από τους δασμούς.

Θα ευνοηθούν επίσης οι εξαγωγές οχημάτων, μηχανημάτων, κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών στη Λατινική Αμερική. Θα ευνοηθεί επίσης η βιομηχανία τροφίμων, με ειδικό βάρος και για την Ελλάδα αλλά και η βαριά βιομηχανία γεγονός που δικαιολογεί την υποστήριξη της συμφωνίας από Γερμανία, Ισπανία αλλά και σκανδιναβικές χώρες που πιστεύουν ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τη βιομηχανία που ταλανίζεται από τον ανταγωνισμό της Κίνας και τους δασμούς των ΗΠΑ.

Στοιχεία και αριθμοί

Η ΕΕ είναι ο 2ος μεγαλύτερος εταίρος της Mercosur στο εμπόριο αγαθών, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 17% των συνολικών εμπορικών συναλλαγών της Mercosur το 2024. Η Mercosur είναι ο 10ος μεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ στο εμπόριο αγαθών.

Το 2024, η αξία των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ με τη Mercosur υπερέβη τα 111 δισ. ευρώ: 55,2 δισ. ευρώ σε εξαγωγές και 56 δισ. ευρώ σε εισαγωγές. Πάνω από το 80 % των εμπορικών ροών πραγματοποιήθηκε μεταξύ ΕΕ και Βραζιλίας.

Μεταξύ 2014 και 2024, το εμπόριο αγαθών ΕΕ – Mercosur αυξήθηκε κατά περισσότερο από 36%: οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50%, ενώ οι εξαγωγές κατά 25%.