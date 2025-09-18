Η ΕΕ σχεδιάζει να καταργήσει συντομότερα το ρωσικό LNG μετά τις πιέσεις Τραμπ

Μέτρα για την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει το μπλοκ, λίγες μόνο ημέρες μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς την ΕΕ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για τον περιορισμό του εμπορίου ενέργειας της Μόσχας.

Η Κομισιόν, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στο νέο πακέτο κυρώσεων διάταξη για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού LNG νωρίτερα από το τέλος του 2027, που ήταν το αρχικό σχέδιο της ΕΕ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Η ΕΕ θα προτείνει τις νέες κυρώσεις της ήδη εντός της βδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μπλοκ εξετάζει επίσης την επιλογή να προωθήσει την κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού LNG μέσω μιας τροποποίησης του λεγόμενου σχεδίου RePowerEU για τον τερματισμό της εξάρτησης από την ενέργεια της Μόσχας, ανέφεραν οι πηγές. «Από τότε που παρουσιάσαμε το σχέδιο RePowerEU το 2022, λέμε ότι η σταδιακή κατάργηση της ρωσικής ενέργειας είναι καλύτερα να γίνει νωρίτερα παρά αργότερα», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν Άννα-Κάισα Ιτκόνεν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καλέσει την Ευρώπη να επιταχύνει τη μείωση των εισαγωγών ρωσικών καυσίμων με ταχύτερο ρυθμό και έχει ασκήσει πίεση στους συμμάχους της να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει καλέσει την Ευρώπη να κάνει περισσότερα για να στοχεύσει τα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια ως προϋπόθεση για την ενίσχυση της πίεσης που ασκεί η ίδια στη Μόσχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλές χώρες της ΕΕ είναι απρόθυμες να επιβάλουν δασμούς στην Ινδία και την Κίνα, οπότε η προσοχή της Κομισιόν στρέφεται προς το ρωσικό LNG, σύμφωνα με τις πηγές.

Η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου αναμένεται να αρχίσει να παρουσιάζει πλεόνασμα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους, μειώνοντας τον κίνδυνο η σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές προμήθειες και να οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών. Αυτό θα είναι ένας βασικός παράγοντας για την ΕΕ προκειμένου να καθορίσει μια νέα ημερομηνία σταδιακής κατάργησης.

Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να προμηθεύσουν περισσότερο LNG στην Ευρώπη, ιδίως καθώς αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής τα επόμενα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ εισήγαγε περίπου 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG ετησίως από τις ΗΠΑ, με υποδομές του αερίου σε περίπου δώδεκα χώρες της ΕΕ.

Η δέσμευση για την αγορά περισσότερου αμερικανικού LNG ήταν ένα κεντρικό στοιχείο της υπόσχεσης της ΕΕ να αγοράσει αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισ. δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια, στο πλαίσιο της πρόσφατα συμφωνηθείσας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ.

Οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022, αλλά οι προμήθειες μέσω αγωγού από την Τουρκία και οι αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου εξακολουθούσαν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 19 % των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ το 2024.

Η Ισπανία, το Βέλγιο και η Γαλλία συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων εισαγωγέων ρωσικού LNG.