Η ΕΚΤ τηρεί στάση αναμονής στα επιτόκια – Το μήνυμα Λαγκάρντ

Αμετάβλητα αναμένεται να παραμείνουν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για όσο ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται κοντά στο 2%.

Παρά τις καθοδικές πιέσεις που ασκεί το ισχυρό ευρώ στον πληθωρισμό, και ενώ βρίσκεται μεν στο «ραντάρ» της ΕΚΤ, δεν ανατρέπει προς το παρόν τις προβλέψεις και αλλαγή της νομισματικής πολιτικής.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που προκύπτει από τις δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ την Πέμπτη (5.2.2026), προς δανειολήπτες, καταθέτες, επιχειρήσεις αναλυτές και αγορές.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές που γνωρίζουν ότι συζητήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες της Φρανκφούρτης, η «μεγάλη εικόνα» παραμένει σαφής: η ΕΚΤ δεν προτίθεται να προχωρήσει σε μεταβολή επιτοκίων τους επόμενους μήνες, αν τα σημερινά δεδομένα δεν μεταβληθούν αισθητά.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 1,7% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat από 2% τον Δεκέμβριο και 2,1% τον Νοέμβριο. Μόνον εάν προκύψουν ενδείξεις απότομης βουτιάς του πληθωρισμού η ΕΚΤ θα βρισκόταν αντιμέτωπη με το δίλημμα της μείωσης των επιτοκίων.

Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να προκύψει, όπως αναφέρουν αναλυτές, είτε από ένα ισχυρό χτύπημα της ευρωπαϊκής οικονομίας από τους αυξημένους αμερικανικούς δασμούς, είτε από μεγάλο πλήγμα στις ευρωπαϊκές εξαγωγές λόγω του ακριβού ευρώ. Προς το παρόν η ΕΚΤ τηρεί στάση αναμονής. Παρ’ ότι η ανάπτυξη στην ευρωζώνη παραμένει ασθενική, το 2025 κινήθηκε στα επίπεδα του 1,5% σε ετήσια βάση.

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών και την πολιτική του αδύναμου δολαρίου. Τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ συνοψίζεται στα εξής: Στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 η αξία των ευρωπαϊκών εξαγωγών στις ΗΠΑ αυξήθηκε 9,4%. Αύξηση 1,7% σημείωσε και η αξία των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ στο αντίστοιχο διάστημα.

Ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της σημαντικής αύξησης των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ το 9μηνο του 2025 αποδίδεται στην προσπάθεια επίσπευσης της παράδοσης ευρωπαϊκών εμπορευμάτων στις ΗΠΑ πριν την επιβολή των δασμών, γεγονός που σημαίνει ότι τα στοιχεία των επόμενων μηνών θα μπορούν να δώσουν μία πιο αξιόπιστη εικόνα. Κρίσιμο στοιχείο θα είναι και το ύψος στο οποίο θα σταθεροποιηθεί η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου (σήμερα 1 ευρώ ισούται με 1,18 δολάρια) καθώς οι εκτιμήσεις αναλυτών δεν αποκλείουν το 1 ευρώ να ξεπεράσει και το 1,22 δολάρια.

Όλες αυτές οι αβεβαιότητες είναι που αναγκάζουν την ΕΚΤ να είναι πολύ προσεκτική στις κινήσεις της. Γι’ αυτό η Κριστίν Λαγκάρντ δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για τα επιτόκια, λέγοντας ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται “συνεδρίαση με συνεδρίαση”